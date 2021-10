Østberg på bedringens vei – legen håper hun blir klar til Beito

Ingvild Flugstad Østberg har ikke konkurrert på nesten to år.

Ingvild Flugstad Østberg har ikke gått skirenn siden mars 2020. Helsetilstanden hennes er ikke god nok til at hun kan være med landslaget på høydesamling i Italia, men landslagslege Øystein Andersen mener det er grunn til å være optimistisk på Østbergs vegne.

– Hun har hatt en lang rehabilitering. Hun trener og har for så vidt rapportert god tendens. Så er planen å ta en oppsummering når det nærmer seg sesongstart, sier han,

– Hun har hatt to tretthetsbrudd. De er leget, men balansen mellom treningsbelastning, restitusjon og ernæring har vært for dårlig. Den må være trygg nok til at man kan hive seg ut i sirkuset igjen, fortsetter legen.

Helseattesten må være klar før 1. november. Legen forteller at han foreløpig venter på de siste resultatene fra Østberg.

– Jeg opplever at det går rette veien. Spørsmålet er om det går fort nok, sier Andersen.

– Jeg tror det er bedring og håper det er godt nok, sier han.

FØLGER ØSTBERGS UTVIKLING: Øystein Andersen venter spent på de siste resultatene.

Legen mener Østberg har et treningsgrunnlag som gjør at hun vil gå fort på ski når hun er klar for å konkurrere igjen.

– Så lenge helsa holder, holder formen også, sier han.

Andersen forteller at apparatet rundt Østberg har fungert godt.

– Hun har fått tverrfaglig hjelp, både fra oss og Olympiatoppen. Det har vært bra. Vi har hatt god støtte fra Olympiatoppen. Det sier Ingvild selv også, sier han.

En som gleder seg til Østberg-comeback er Therese Johaug.

– Jeg føler veldig med Ingvild. Jeg savner henne skikkelig på tur og synes det er leit at situasjonen har vært som den har vært for henne en god stund. Jeg håper virkelig at vi får se henne med startnummer på brystet når sesongen starter, sier Johaug.

– Har du gitt henne noen råd på veien?

– Jeg og Ingvild er veldig gode venninner. Vi snakker om mye, og jeg har selvsagt gitt henne råd, sier Johaug.

– Har hun lyttet?

– Ja, det håper jeg hun har gjort, smiler Johaug.