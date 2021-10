Jagland refser Støre i ny bok: – Jeg sa ingenting, men reagerte sterkt inni meg

«Det toppet seg da utenriksminister Jonas Gahr Støre under en mottakelse i Oslo rådhus la armen rundt meg og sa: ‘Dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet?’ Jeg sa ingenting, men reagerte sterkt inni meg», skriver tidligere Ap-statsminister Thorbjørn Jagland i boka «År i fred og ufred».

Jagland ledet Nobelkomiteen da fredsprisen ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Forhandlet om frihandelsavtale

I sin nye bok påpeker Jagland at det har vært norske myndigheters politikk å ikke blande seg inn i komiteens beslutninger, fordi slik innblanding ville sette komiteen i en håpløs situasjon.

«Det ble mer akutt rett over sommeren», forteller Jagland videre.

«Jeg deltok som vanlig på høynivåuken i FNs hovedforsamling. En av dagene jeg var på vei inn i bygningen møtte jeg Støre i parken utenfor. Han kom rett fra et møte med Kinas utenriksminister. Han benyttet sjansen til å fortelle at utenriksministeren hadde sagt at forhandlingene mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale ville stoppe opp hvis fredsprisen gikk til en kinesisk dissident, og menneskerettighetsdialogen som Norge hadde med Kina, ville opphøre.»

Jagland legger ikke skjul på sin misnøye:

«Det var ikke noe vakkert syn. Det offisielle Norge hadde i årevis bedyret at Den norske nobelkomité var helt uavhengig, men forsvarte den ikke når det virkelig gjaldt».

Stemte SV etter Libya-bombingen

Norges deltakelse i bombingen av Libya våren 2011 er også tema i Jaglands bok.

«Jeg anser den norske støtten til aksjonen i Libya som det største utenrikspolitiske feiltrinn siden andre verdenskrig», skriver Jagland.

FNs sikkerhetsråd godkjente opprinnelig aksjonen for å beskytte sivilbefolkningen mot et fryktet folkemord. Men en norsk granskingsrapport har senere slått fast at det var åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål.

Jagland skriver at han ikke kunne stemme på et parti som hadde gått inn i dette, og viser til at konsultasjonene med Stortinget i forkant foregikk på SMS. Han mener det ville skapt opprør i Arbeiderpartiet om folk hadde skjønt hva det medførte.

«SV hadde gått med på bombingen, men trakk tross alt støtten da de så at aksjonen gikk lenger enn FN-mandatet. Andre alternativer fantes ikke».

Jagland var i 2013 generalsekretær i Europarådet og leder av Nobelkomiteen.

