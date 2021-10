Tiltale: 19-åring voldtok mens han var ute på prøve

Den 2. mai i 2017 ble en kvinne voldtatt i Sofienbergparken i Oslo.

Hendelsen var et overfall. Gjerningsmannen grep tak i kvinnen og tvang henne med seg til en lekeplass i parken. Politiet sto flere dager uten pågripelse i saken.

Etter hvert ble en 16-åring pågrepet. Han ble senere dømt til tre år fengsel.

Den nå 19 år gamle mannen sonet to tredeler av dommen før han slapp ut. Nå er han tiltalt for en ny voldtekt han skal ha begått da han var ute på prøve, og risikerer forvaringsdom.

LEKEPLASS: Kvinnen ble holdt her av gjerningsmannen. Foto: Alexander Klanderud/TV 2

Ute på prøve

Ifølge den nye tiltalen voldtok 19-åringen en kvinne sammen med en 24 år gammel mann på en privatadresse i Oslo den 30. mars i år.

De tre involverte er jevnaldrende bekjente fra samme miljø. Kvinnen skal ha gitt klart uttrykk om at hun ikke samtykket til handlingen. Hun skal ha sagt blant annet «jeg vil ikke» og «det gjør vondt».

TV 2 får bekreftet at 19-åringen ble prøveløslatt i begynnelsen av februar, kun to måneder tidligere. Det er vanlig praksis i Norge at innsatte blir prøveløslatt etter å ha sonet to tredeler av dommen om man oppfører seg godt i fengsler.

Dermed var han ute på prøve da voldtekten skal ha skjedd.

Dette vil være skjerpende under rettssaken, opplyser statsadvokat Ingrid Vormeland Salte.

STATSADVOKAT: Ingrid Vormeland Salte er aktor i saken. Foto: Roald, Berit

– Generelt sett vil tidligere straffbare forhold og forhold begått i prøvetid ved prøveløslatelse kunne få betydning ved straffutmålingen i saken. Betydningen i denne konkrete saken vil jeg komme tilbake til under hovedforhandlingen, sier hun.

19-åringen er også tidligere dømt til ungdomsstraff og til å betale et stort erstatningsbeløp for flere voldshendelser, og for å ved flere anledninger ha vært i basketak med eller truet politibetjenter.

Han ble også dømt for å være i besittelse av mindre mengder narkotika, og for flere ran, blant annet da han sammen med flere andre slo en mann i 60-årene bevisstløs og stjal en dyr klokke og hans mobiltelefon.

– Sliter i det daglige

Kvinnen har det i dag svært tøft, sier hennes bistandsadvokat Anne Marstrander-Berg.

– Særlig fordi dette har funnet sted i et miljø der flere av de involverte - herunder vitner - er fra samme miljø. Hun er hardt preget av det som fant sted og sliter i det daglige, sier hun.

Hun opplyser også at den fornærmede kvinnen ikke kjente 19-åringen veldig godt, og at hun ikke var klar over at han nylig var løslatt på prøvetid da forholdet fant sted.

Blir utredet

De to mennene er nå tiltalt for grov voldtekt begått i fellesskap. Det har en strafferamme på 21 års fengsel.

I tillegg har påtalemyndigheten lagt ned forbehold om at de kan legge ned påstand om en forvaringsdom.

FORSVARER: Hilde Marie Ims forsvarer 19-åringen. Foto: Vidar Ruud

Vormeland Salte opplyser også at rettspsykiatere jobber med en erklæring på 19-åringens mentale helse.

Etter voldtekten i Sofienbergparken gjorde også påtalemyndigheten en utredning av hans psykiske helse. En sakkyndig kom da frem til at han ligger i grenseområdet for lettere psykisk utviklingshemming, men at hun ikke finner at han fullstendig oppfyller de diagnostiske kriteriene for psykisk utviklingshemming.

– Han er veldig lei seg

Advokat Hilde Ims er 19-åringens forsvarer. Hun opplyser at han mener det aldri skjedde en voldtekt, men at alle involverte samtykket til samleiet.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han oppfattet det som skjedde som frivillig, og kjenner seg ikke igjen i at han gjennomførte et samleie ved bruk av vold, sier hun.

Ims forteller at 19-åringen tar det svært tungt at han har blitt tiltalt for nok en voldtekt.

– Hvordan synes han det er å bli tiltalt nok en gang, så kort tid etter at han ble prøveløslatt?

– Han er veldig lei seg for dette. Han tar det tungt å få en sånn type anklage, sier hun.

Begge tidligere straffedømt

Den medtiltalte 24-åringen har flere ganger tidligere sonet fengselsdommer for vold, fyllekjøring, knivstikking og narkotikalovbrudd.

Han er tiltalt for samme paragraf i straffeloven, men det er ikke lagt ned påstand om forvaring.

Hans forsvarer, Marius Dietrichson, opplyser til TV 2 at han heller ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

TV 2 har vært i kontakt med den fornærmede kvinnens bistandsadvokat. Hun ønsker ikke å kommentere saken.