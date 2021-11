Christer (25) må trolig bytte ut både hofter og knær: – Ikke en dag uten smerter

Han fikk det som liten gutt, Christer Handberg fra Hokksund i Viken.

Artrose, også kjent som slitasjegikt, er mer utbredt blant de godt voksne i befolkningen. Men for Christer er livet med smerte det helt naturlige.

– Tja, hvordan skal jeg forklare hvordan smertene kjennes, det er en brennende smerte i leddene, eller kanskje en kan si skjærende? Christer prøver seg fram når han skal forklare noe som er blitt en del av hans liv.

– Det går iallfall aldri en dag uten. Jeg våkner opp til smerte og legger meg med smerte.

Han forteller at knær, fotblader og hofte er rammet av artrosen. Den ene hofta er skiftet ut. Og han har fått beskjed om å ringe helsevesenet når han synes det er på tide å skifte ut neste ledd.

LEDD FOR LEDD MÅ SKIFTES UT: Christer ble pappa ved juletider i fjor. Han klarer ikke å løfte den ti måneder gamle dattera si opp av gulvet. En av hoftene er skiftet ut - når tida er inne ringer han for å be om neste protese. Foto: Privat

Protese-kropp

Den unge mannen vil helst vente så lenge som mulig med å skaffe seg flere proteser. For også proteser må skiftes ut, derfor avventer han og tåler smerten og lidelsen ennå litt lenger.

Medisinen som kan kurere artrose er et stykke unna. Men muligens nærmere nå, takket være internasjonal forskning der også norske forskere deltar.

For tiden pågår verdens største forskningsprosjekt på artrose, med 155 forskere fra mange land. Blant dem er forsker på genetisk epidemiologi, Anne Heidi Skogholt.

Atrose Artrose (tidligere kalt slitasjegikt) er den vanligste og mest utbredte revmatiske leddsykdommen, samt vanlig årsak til funksjonsnedsettelse og uførhet.





Artrose er den største årsaken til smerte og uførhet på verdensbasis, rundt 300 millioner mennesker er rammet





Det finnes ingen kur; kun smertelindring, kirurgi og trening.





Årsaken til sykdommen er ukjent, men det er vist at faktorer som alder, arv og overvekt spiller inn. I tillegg har kvinner oftere enn menn mer symptomgivende artrose.





Den største studien i verden er nå ferdig. Det norske bidraget kommer fra K.G. Jebsen senter for genetisk epidemiologi, NTNU, i Trondheim.



Kilde: Norsk Revmatikerforbund



– Vi har funnet gener som kan være relevante i behandlingsøyemed, og vi har gjort og gjør genetiske analyser som bringer oss nærmere en løsning, forklarer NTNU-forskeren.

Genetisk forskning er basal forskning, og derfor kan veien fram mot et endelig medikament være nokså lang. Men per nå er kliniske studier under utvikling. Det er lovende, mener forskeren.

– Allerede eksisterende medisiner kan re-utvikles, og rettes mot denne sykdommen spesifikt. Gen-funn vi har gjort indikerer at man er på rett vei, at det nærmer seg det stadiet hvor denne forskningen kan bidra til å bedre behandlingen.

Skogholt er meget glad for å være med på det internasjonale teamet som har hentet inn DNA-prøver fra 800.000 mennesker over hele verden.

– Det er kjempespennende at NTNU har denne kompetansen og det er veldig givende å være med, sier hun.

Den endelige kuren finnes ikke ennå

Christer Handberg går rundt med sine spesialsydde sko som skal skåne fotbladene hans. Fordi det ikke finnes medisiner mot artrose må han ty til betennelsesdempende og smertestillende medikamenter.

SMERTER: Christer Handberg legger seg med smerter og våkner med smerter. Foto: Privat

25-åringen har heldigvis en god kontorjobb, med pc og skrivebord, for det å stå og gå for mye vil være umulig. På bedriften Sigdal Kjøkken i Nedre Eggedal trives han godt med logistikk-planlegging.

– Jeg er ganske hardt rammet, en fjelltur er ikke noe for meg, for å si det sånn. Selv korte gåturer kan gi meg plager hele neste dag.

Når han får høre at genetisk forskning på NTNU gir grunn til å være optimist med tanke på utvikling av medisinen som kan behandle sykdommen hans, sier han seg fornøyd.

– En dag uten smerter... Jeg hadde ikke takket nei til en sånn medisin! Jeg velger å være litt optimist når det gjelder den forskningen der.

Også Norsk Revmatikerforbund er takknemlige for forskning som bringer medlemmene gode nyheter. Sykdommen er en av hovedårsakene til både uførhet og sykmeldinger, og 40 prosent av alt legemeldt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser. (Kilde: Menon, 2019)

– Denne studien er fantastisk spennende, sier fagsjef Anna Fryxelius i Revmatikerforbundet. Vi har håpet på dette lenge. Mange med artrose mister mange funksjoner, de kan ikke lenger gå eller gå lenge av gangen.

Det eneste som kan hjelpe de rammede i dag er lindrende medisin, kirurgiske inngrep og trening.

FANT VIKTIGE GENER: I forskningsarbeidet med å finne genene som har med utvikling av artrose å gjøre har NTNU-forsker Anne Heidi Skogholt vært en av hovedbrikkene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Drøm om å lære seg å sykle

I Trondheim smiler forskeren Anne Heidi Skogholt av tanken på den verdensomspennende forskningen hun bidrar til.

– Det føles veldig godt å kunne forstå mer om en sykdom som rammer så hardt og så mange, og at vi er kommet til det punktet som kan lede fram mot behandling, sier Skogholt.

Noen hundre kilometer lenger sør i landet sitter en småbarnsfar med et håp om å kunne lære seg å sykle.

SYKLING NESTE? Han har et håp, Christer, om å lære seg sykling nå som dattera har kommet til verden. Foto: Privat

– Jeg har aldri klart å lære meg sykling, men nå hadde det vært fint å lære det, forteller Christer Handberg.

Han ble pappa for første gang i jula. Heldigvis for ham mottar han stønad til bil, som gjør det praktiske i livet lettere. En medisin mot artrose ville gjøre livet ennå atskillig enklere.

– Datteren mi er ti måneder, og allerede nå er det vanskelig for meg å løfte henne opp fra gulvet.