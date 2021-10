Opprettet spleis for morens kreftbehandling: – Ren desperasjon

NRK-programleder Selda Ekiz' mor, Gulistan Ekiz, ble rushet avgårde til sykehuset etter at de trodde hun hadde fått slag i mars. Det var det heldigvis ikke:

– Vi var så glade for at vi ikke mistet mamma den dagen, sier Selda Ekiz til God kveld Norge.

Så kom bildene som viste at hun hadde flere hjernesvulster og en kreftform som heter CNS lynfom.

BEHANDLING: Gulistan Ekiz har gjennomgått flere behandlinger for kreftsykdommen, men fikk et tilbakefall. Foto: Privat

– Det er en veldig sjelden form for lymfekreft i hjernen, og da blir man selvsagt veldig, veldig redd, forteller Selda Ekiz.

Aggressiv kreft

Den siste tiden har Gulistan gått gjennom både cellegift og stamcellebehandling, og det så lyst ut for henne en periode. Under en rutinekontroll viste det seg at hun hadde fått et tilbakefall og legene fant en svulst der kreften var aggressiv.

Den eneste behandlingen norske leger kan gi henne nå er en såkalt palliativ behandling. En slik behandling kan gi levetid på cirka ett år.

– Det betyr i praksis at man gir opp og godtar at det ikke er mer å gjøre, forklarer Ekiz.

En av behandlerne til Gulistan, overlege Alexander Fosså, har tidligere uttalt til Dagsavisen at det ikke finnes en godkjent behandling som kan kurere tilbakefall av CNS lymfomer – verken i Norge eller utlandet.

Familien ønsket likevel ikke å gi opp, og ønsket å finne en løsning som kunne hjelpe deres kreftsyke mor.

Dyr behandling

Etter hvert fant de ut at det finnes håp. Legen til Gulistan søkte om plass i en klinisk studie på Dana Farber Cancer Institute i Boston, og Gulistan har fått plass.

Det er bare ett problem: det vil koste dem dyrt.

Legemiddelfirmaet som står bak studien dekker kun medisinen som skal prøves ut, men ikke opphold på sykehuset – noe som er veldig dyrt i USA ifølge Ekiz.

– Vi har samlet alt av sparepenger i familien og tatt opp lån på huset, men det er fortsatt ikke nok, forteller hun.

SPARER: Familien Ekiz har gjort alt de kan for å samle sammen penger til kreftbehandling for Gulistan. Her er hun sammen med sitt barnebarn Laleh og mannen Aziz Ekiz. Foto: Privat

Deltakelsen i studien vil hvert fall koste dem rundt to millioner kroner. Familien har også blitt bedt om å ha ekstra penger i bakhånd, ettersom de ikke vet hvor mange millioner kroner det vil koste dem totalt.

Da valgte Selda Ekiz og familien å opprette en Spleis-konto for å samle inn penger til morens kreftbehandling.

– Spleisen er opprettet i ren desperasjon fordi vi ikke kan gi opp når det finnes en liten mulighet for at mamma kan leve, sier Ekiz.

Programlederen synes det er vanskelig å måtte opprette en Spleis-konto for å hjelpe sin egen mor.

– Det føles også dypt urettferdig. Mamma har jobbet beinhardt hele livet og betalt skatt. Vi mener denne behandlingen burde bli dekket av det offentlige, så lenge det ikke finnes noe alternativ i Norge, understreker programlederen.

SPLEIS: Selda Ekiz opprettet en spleis-konto sammen med sine søstre Pinar og Nil for å samle inn mer penger. Foto: Privat

– Håper vi ikke setter familien i gjeld i generasjoner

Spleis-kontoen er nå på over 840.000 og ruller fortsatt.

– Vi har ikke tid til å vente og se om vi når målet. Vi må bare sette i gang og håpe at vi ikke setter familien i gjeld i generasjoner, sier 36-åringen og fortsetter:

– Vi føler ikke at vi har noe annet valg, hvor mye er et liv verd, liksom? Hva ville du gjort om det var din mor? sier Selda spørrende.

Familien skriver også på Spleis-kontoen at de håper morens deltakelse i kreftstudien vil kunne gi et bidrag til å utvikle kreftbehandling i fremtiden. Noe de mener kan komme til nytte for mange andre som også skulle bli kreftsyke.