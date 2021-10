Trosset protestene - nå har prinsessen giftet seg

Den japanske prinsessen Mako (30) er niese av keiser Naruhito. I 2017 ble hun forlovet med kjæresten Kei Komuro (30), som hun møtte da de to studerte på universitetet.

Nå har paret giftet seg, og prinsessen må dermed si fra seg sin kongelige status, siden ektemannen ikke er kongelig. Dette er en kontroversiell regel, ettersom den ikke gjelder for hennes mannlige familiemedlemmer.

Bryllupet foregikk uten pomp og prakt, på det lokale rådhuset.

Prinsessen skal også ha takket nei til en pengestøtte på over ti millioner norske kroner, som kvinnelige medlemmer av kongefamilien vanligvis får hvis de trekker seg ut.

Møttes på universitetet

Prinsessen har en bachelor innen kunst og kulturarv fra universitetet i Tokyo, og har også vært på utveksling i Irland og Storbritannia. Det var på møter i forbindelse med utvekslingen at hun møtte jusstudenten Kei Komuro.

De møttes i 2012, og kunngjorde sin forlovelse i 2017.

I begynnelsen møtte paret støtte i befolkningen, skriver Reuters, til tross for at Komuro ikke er kongelig. Bryllupet var planlagt til 2018, men i tiden i forkant begynte nedturene å rulle inn for det forelskede paret.

Gjeldsskandale

I mediene kom det nemlig fram at det var en omfattende økonomisk krangel i familien til prinsessens forlovede.

Komuros mor var tidligere forlovet med en mann som i 2018 hevdet at Komuro og moren skyldte ham i underkant av 300.000 norske kroner.

Saken ble mye omtalt i japanske aviser, og Komuro uttalte at han mente beløpet ble gitt som en gave og ikke et lån. Deler av beløpet skal ha gått til hans utdanning.

I 2021 gikk han imidlertid ut med en 24 sider lang uttalelse om saken, der han bekreftet at han skulle tilbakebetale beløpet, for å løse uenigheten.

Kontroversiell frisyre

Kontroversene svekket parets støtte i befolkningen. Ifølge BBC ble det tirsdag avholdt en protest blant folket, mot ekteskapet. Der ble blant annet de økonomiske problemene til Komuros mor et tema.

Også Komuros hårfrisyre har blitt hoggestabbe for kritikken mot ham. Da han returnerte til Japan etter utvekslingsstudier i USA hadde han nemlig latt håret vokse, og satt det opp i en hestehale.

UTRADISJONELT: Kei Komuro skapte overskrifter da han kom tilbake til hjemlandet med håret i hestehale. Foto: Kazuhiro Nogi / AFP / NTB

Kritikerne hevdet frisyren, som er utradisjonell i Japan, ikke var passende for en mann som skulle gifte seg med en av landets prinsesser.

Det lange håret var klippet kort igjen da ekteskapet ble inngått og kunngjort tirsdag morgen.

Det nygifte paret brøt kongelig tradisjon ved å ikke ha noen ritualer eller seremonier, som vanligvis forbindes med kongelige bryllup.

Slet psykisk

Prinsessen ble diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse tidligere i år, som følge av den intense mediedekningen rundt henne og Komuro de siste årene.

– Jeg er veldig trist for at Mako har vært i dårlig form, mentalt og fysisk, på grunn av de falske anklagene, sa ektemannen i en pressekonferanse tirsdag, ifølge BBC.

Nå beklager prinsessen overfor alle som mener ekteskapet er problematisk.

– Jeg er klar over at det er ulike syn på vårt ekteskap. Jeg beklager overfor dem vi har skapt trøbbel for, sa hun i pressekonferansen etter at ekteskapet var inngått.

– Jeg elsker Mako. Vi får bare et liv, og jeg håper vi kan tilbringe det med den vi elsker, sa Komuro.

GOD KLEM: Mako (i lys blå) klemte lillesøsteren Kako før hun tok farvel. Foto: STR / AFP / NTB

Prinsessen tok farvel med familien utenfor deres hjem. Hun bukket formelt til sine foreldre, før hun ga lillesøsteren Kako (26) en lang klem.

Ifølge Reuters skal moren ha blunket hyppig, som om hun holdt igjen tårer. Prinsessens far er landets kronprins, og hun har også en lillebror på 15 år.

Flytter utenlands

For første gang i sitt liv skal prinsessen nå søke om å få pass, før hun og ektemannen flytter til New York. Der har Komuro nemlig fått seg jobb i et advokatfirma.

Paret sammenlignes nå med britiske prins Harry og amerikanske Meghan Markle, som også flyttet til USA etter å ha inngått et kontroversielt ekteskap.

BBC kaller det nygifte paret «Japan's Harry and Meghan».