Kjæresteparets antrekk ble for mye – nå bes Disney om å ta affære

I år feirer Disneys Magic Kingdom 50 år. Parken åpnet opp for gjester første gang i oktober 1971.

Med årene har fornøyelsesparken blitt verdens mest besøkte, men blant artikler og skriverier om parkens store jubileum, publiseres det også saker om et helt spesifikt kjærestepar som nylig gjestet severdigheten.

I forrige uke ble paret avbildet hånd i hånd i den populære fornøyelsesparken med matchende t-skjorter.

Seksuell referanse

De hvite t-skjortene, med sort skrift, har over helgen gått viralt på Twitter. Nå ønsker parkens gjester at Disney skal ta affære, skriver New York Post.

«I gave her the D», står det på mannens skjorte, mens det på kvinnens skjorte leses «I wanted the D». Altså en seksuell referanse om samleie.

Ifølge nettstedet får man kjøpt skjortene på de amerikanske Amazon og Etsy, og er ikke noe som selges i parken, selv om D-en er formet som Disneys logo.

Disneys tidligere kreative designer, Sam Carter, delte bildet på sin Twitter-profil fredag 22. oktober.

«D is for Don't», skriver han, og viser frem bildet til sine mange tusen følgere. Over parets ansikter har han plassert to klovnefjes.

– Kan nekte gjester adgang

I tråden under viser folk sin avsky, og mange ber nå Disney om å forby gjester med upassende antrekk adgang til fornøyelsesparken.

New York Post skriver at de har forsøkt å få en kommentar fra selskapet, men at de ikke har besvart henvendelsen.

Imidlertid referer de til en policy hentet fra på Disneys eget nettsted.

– Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller fjerne enhver person som har på seg et antrekk som vi anser som upassende eller som kan forringe andre gjesters opplevelse.