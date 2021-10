Om Norges beste turner vil ta seg en fest, gir treneren grønt lys

Da Sofus Heggemsnes tok seg til finalen i turn-VM fredag, var det kun to nordmenn før ham som hadde nådd en VM-finale.

Heggemsnes endte på en 21. plass i finalen i mangekamp, som er tidenes beste norske prestasjon i et turn-VM.

– Det er rørende og kult å vite at jeg har den beste norske prestasjonen, men jeg har lyst å få en enda bedre prestasjon senere, sier en offensiv Heggemsnes til God morgen Norge.

Har ikke gitt opp ungdomstiden

22-åringen har viet nesten hele livet til turn og startet allerede som åtteåring.

– Jeg har alltid vært skikkelig engasjert i å trene mer. Valentyn (Skrypin, trener) husker nok at jeg hver dag spurte om å få være igjen på trening en halvtime ekstra. Jeg tror nok kjæresten hans var ganske sur på meg i en periode, forteller Heggemsnes og ler.

Det ligger ekstremt med treningstimer bak fredagens bragd, men Heggemsnes har samtidig tatt vare på «den vanlige» ungdomstiden.

– Jeg har jo kost meg, det er jo det man skal. Jeg har ikke følt at jeg har mistet noe, og nesten hver gang jeg er i hallen koser jeg meg, forteller turneren.

– Har du vært på fest?

– Litt, men mye mindre enn gjennomsnittet, vil jeg si.

– Har du drukket alkohol?

– Ja, men jeg har en regel om at jeg alltid må ha en hviledag etter. Jeg har drukket én gang dagen før trening, og det var den verste treningen jeg noensinne har vært på. Jeg klarte ingenting, forteller Heggemsnes.

At turnstjernen hans har lyst å ta seg en trening en gang iblant, har ikke trener Valentyn Skrypin noe imot.

– Jeg er streng, men samtidig har vi en god kommunikasjon. For eksempel, om jeg ikke vet at han har vært på fest og kjører hard trening dagen etterpå, er ikke det bra for Sofus. Om jeg vet det på forhånd, kan jeg lage en bedre plan, forklarer Skrypin og legger til:

– Jeg har ikke tro på at de beste utøverne lever et perfekt liv. De er ungdommer, de har lyst å oppleve ting og være ute litt. Og når det er snakk om litt og utenfor sesong, så er ikke det så stor sak. Den tilliten vi har til hverandre er mye viktigere enn et strengt regime.

Jobber mot topp tre-plassering

Forholdet til trener Skrypin har vært avgjørende for prestasjonene til Heggemsnes.

– Han er så viktig for meg for at jeg skal prestere på topp. Han kjenner meg nesten bedre enn jeg kjenner meg selv, og vet akkurat hva jeg må gjøre for at jeg skal gjøre det bra, forteller 22-åringen.

Sammen har de store mål, og ingen av dem blir «skremt» av nivået på de beste utøverne der ute.

– Hver gang jeg er i store mesterskap ser jeg at de er veldig gode, men alt de gjør er oppnåelig. De gjør ikke noe som er umulig, påpeker Heggemsnes.

Nå jobber de for at Heggemsnes skal gå fra 21. plass til topp tre i VM.

– Hvis man sier det er helt umulig, er det ikke noe vits i å jobbe, understreker Skrypin.