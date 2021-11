Flere blir 100 år – Tordis (102) tror hun vet noe av oppskriften

Tordis Pernille Hartmann (102) synes ikke det er så verst å være over hundre år. Lege Wasim Zahid får nesten alltid samme svar fra pasientene når han spør hva de har gjort for å bli hundre år gamle.

– Jeg sitter på kafé med tre venninner, en på 101, en på 86 og en på 83 år. Vi har vært på gymnastikk og nå drikker vi kaffe og har det hyggelig. I morgen skal jeg til frisøren, men fredag kan jeg møte dere.

102 år gamle Tordis Pernille Hartmann virker som en opptatt dame når TV 2 ringer for å avtale et intervju. Tiden med venninnene er det lite som trumfer.

– De er så dyrebare, de få som jeg har. Det er veldig viktig med det sosiale, og når man blir gammel som meg, så forsvinner jo mye familie og omgangskrets. Jeg har ingen fra gamle dager igjen, egentlig.

Sjekker Facebook ofte

Tall fra SSB viser at det er 1270 personer som er 100 år eller eldre i Norge. Blant disse er 224 menn og 1046 er kvinner. Til sammenligning var det i 1986, som er første året SSB har tall på dette, 240 personer i Norge som var 100 år eller mer.

102 år. Det betyr at Tordis har opplevd det meste. Hun ble født i 1919, året etter at første verdenskrig tok slutt. Hun var 21 år da andre verdenskrig brøt ut, og hun har levd i et Norge uten verken fjernsyn, internett og mobiltelefoner.

I dag, derimot, sjekker hun Facebook på Macen sin mange ganger om dagen.

– Facebook har jeg for å følge med på det som skjer. Det er veldig viktig. Jeg kikker mangfoldige ganger om dagen på Facebook. Men jeg programmerer ikke så voldsomt, sier 102-åringen etterfulgt av en trillende latter som forteller det datteren Elisabeth beskriver: En livlig dame, med gnist og livsglede.

102-åringen synes egentlig ikke det har vært så vanskelig å følge med på den tekniske utviklingen.

– Det har bare vært å være å våken og følge med, så dingler man med på det hele veien.

MED I TIDEN: Tordis Hartmann sier hun sjekker Facebook «mangfoldige» ganger om dagen. Foto: Aurora Hovland / TV 2

I bokhylla i den fasjonable Oslo-leiligheten hennes står det bøker og fotoalbum som vitner om et langt og innholdsrikt liv. I dag har mange byttet ut fotoalbum med sosiale medier som Instagram og Facebook. Også det har Tordis fått med seg.

– Nei, noe må man jo ha for seg selv. Å vrenge ut privatlivet sitt det er nå så som så, da, men alle må jo gjøre som en selv har lyst til. Men jeg for min del er ikke noe særlig for det.

– Du må leve i nuet

Men hva er det egentlig som har gjort at Tordis har blitt så mange år som hun har? Selv tror hun at hun vet noe av grunnen:

– Først og fremst er det gode gener, mange i slekten min har blitt gamle. Og så har jeg levd et sunt og enkelt liv. Et naturlig liv, ikke noe fjas og tull. God helse er jo det viktigste av alt, da. Og det har jeg hatt.

102-åringen trekker også frem det sosiale som en viktig faktor. At hun er omgitt av venner av familie i alle aldre, fra venninnen på 101 år til oldebarn på åtte og ni år, og engasjerer seg i dem og livet deres.

– Og så tror jeg det mentale, det at jeg stadig er oppdatert på det som skjer i tiden og hele tiden passer på å fylle på med ny kunnskap. Og så tror jeg at det har noe å si at man er nysgjerrig og finner på nye ting.

– Verdens eldste person ble 122 år, er det noe du sikter mot?

– Det er ikke noe mål. Av og til er det trist å tenke på alt som har vært. Så mange av dem man var glad i er borte, så det er trist. Så nei, man må venne seg til at dagen er i dag. Så du må leve i nuet, det er bare det. Gjøre det beste ut av hver dag og være glad og fornøyd.

20 ÅR: Dette fotografiet viser en 20 år gammel Tordis Hartmann. Foto: Aurora Hovland / TV 2

– Er det noe du nå vet, som du tenker at du skulle likt å vite da du var yngre?

– Ja, absolutt. Det er at jeg da jeg hadde mulighet til det, ikke lærte meg mer. Det tenker jeg mange ganger på at jeg skulle ha gjort. Enda mer utdannelse på alle måter, både praktisk og teoretisk, sier Hartmann, som har kompensert med å ta «alle de kurs som finnes».

– Synes du det er for sent nå?

– Tja. Det må jeg vel nesten si, men jeg prøver nå litt, da. Jeg leser litt latin hver dag, og det synes jeg er veldig moro.

Datteren Elisabeth er 78 år gammel, og for henne er moren en stor inspirasjonskilde.

– Hun er vårt flaggskip, ja hele slektens, egentlig. Og så er det naturligvis deilig å ha moren sin hele tiden, jeg er jo liksom bare et barn.

FAMILIENS FLAGGSKIP: Datter Elisabeth Hartmann Krafft (78) omtaler moren som familiens flaggskip og som midtpunktet når hele familien samles. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Tror vi bikker 85 år for første gang

Flere steder i verden meldes det nå at den forventede levealderen synker, blant annet som en konsekvens av koronapandemien. I USA har de ikke siden andre verdenskrig opplevd et så kraftig fall i forventet levealder, og i Storbritannia synker den forventede levealderen blant menn for første gang.

For barn som ble født i 2020 var forventet levealder 84,89 år for jenter og 81,48 år for gutter.

Når de nye tallene over forventet levealder publiseres hos Statistisk Sentralbyrå (SSB) i mars neste år, ventes dog at den forventede levealderen har økt, som den har gjort stort sett hvert år de siste 170-årene.

– Det mest spektakulære for Norges del er vel nå at vi ikke har noen store endringer i løpet av pandemien, sier Anders Sønstebø, seniorrådgiver ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Det ventes også at man for første gang kommer til å bikke en forventet levealder på 85 år for kvinner. Ellers tror ikke Sønstebø at vi ellers får se noen dramatiske endringer i forventet levealder, kun den sedvanlige økningen.

Begrepet «forventet levealder» speiler dødeligheten i samfunnet og viser hvor lenge nyfødte barn forventes å leve. Forutsetningen for regnestykket er at gjennomsnittsalderen for når befolkningen dør forblir uforandret.

Flere tippoldeforeldre?

En logisk tanke når vi blir flere og flere, og eldre og eldre: Betyr det at flere kommer til å oppleve å bli tippoldeforeldre?

– Vi vet veldig lite om dette, og det er vanskelig å finne ut av fordi det ikke finnes noen statistikk på hvor mange som er oldeforeldre og tippoldeforeldre, sier Katharina Herlofson ved seksjon for aldersforskning og boligstudier ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, som er en del av OsloMet.

FØDEALDER SPILLER INN: Katharina Herlofson ved NOVA, sier det ikke er sikkert at andelen tippoldeforeldre er høyere i dag. Foto: OsloMet

Hun tror nok at antallet tippoldeforeldre er høyere nå, men at det har mest å gjøre med at vi er flere i befolkningen enn noen gang.

– Det er nok ingen tvil om at det er flere tippoldeforeldre i antall i dag enn før, fordi det er flere som er blitt gamle. Men om det betyr at andelen har økt, er et annet spørsmål, og det er jeg usikker på.

Herlofson påpeker at alderen for når nordmenn får sitt første barn også spiller inn her.

– Generelt sett, så er det ikke vanlig i det hele tatt, verken nå eller før å være tippoldeforeldre. Men blant 100-åringer er det nok ikke så uvanlig, og når flere blir hundre og eldre enn det, så vil nok antallet tippoldeforeldre også øke. Men fødealder spiller jo også inn, og disse tilfellene dreier seg jo om når fire generasjoner har fått sitt første barn, så har du en familie hvor alle fikk barn tidlig, kan det jo bli ganske mange generasjoner som lever samtidig.

– Jeg har selv forsøkt å finne ut av hvor mange som er oldeforeldre, men det er heller ikke lett. Så hvor mange som er tippoldeforeldre i dag har jeg dessverre ingen kunnskap om.

De mystiske «blå sonene»

Lege Wasim Zahid er spesialist i kardiologi, og har blant annet skrevet boka «Hemmeligheten. Slik lever du godt – lenge». Han har undersøkt de såkalte «blå sonene», som er områder i verden hvor innbyggerne blir veldig gamle, og med høy tetthet av 100-åringer. Zahid understreker at dette ikke er presis vitenskap, og det er ikke snakk om datainnsamling eller statistikk på det.

HAR SKREVET BOK: Lege Wasim Zahid er spesialist i indremedisin og kardiologi. Foto: Ole Berg-rusten

– Det er også viktig å si at det har blitt rettet kritikk og stilt spørsmål ved om man kan stole på funnene man har gjort. Men man kan ha de «blå sonene» som ideer og hypoteser om hva som kan fungere.

De «blå sonene» er Okiawa i Japan, Ikaria i Hellas, Sicilia i Italia, Loma Linda i California og i Nicoya i Costa Rica.

Disse områdene har flere fellesnevnere, ifølge Zahid:

De lever i stor grad lever av et plantebasert kosthold med lite eller ikke noe kjøtt.

Det er snakk om mennesker som holder seg fysisk aktive, ikke ved at de trener mye, men de har et liv som gjør at de må bevege seg med tanke på hvordan de bor eller jobber. De beveger seg en del hver dag.

I alle områdene går det igjen at det er gode sosiale relasjoner, noe som har betydning for livshelse.

– Alt dette gir grunnlag for interessante hypoteser for videre forskning. Vi vet jo at forskning har vist at plantebasert kosthold kan forebygge en del sykdommer, som for eksempel kreft, og vi vet også at fysisk aktivitet kan forebygge både fysisk og psykisk sykdom. Det viser seg også at folk med gode sosiale nettverk i mindre grad rammes av sykdom og at de i større grad klarer seg bedre når de blir syke. Og det handler nok om at man får støtte, trøst og omsorg når man er syk, forteller Zahid.

Spør pasienter hva hemmeligheten er

Selv synes legen det er en interessant problemstilling hvorfor noen blir over hundre år gamle, mens andre ikke.

– Ofte når jeg har pasienter som er hundre år pleier jeg å spørre hva hemmeligheten er, hvordan har du klart å holde deg frisk så lenge og bli så gammel? Svaret som går igjen er at de ikke vet. De sier «Jeg har bare levd normalt», og det synes jeg er interessant.

– Hvis vi ser historisk, så har alderen bare økt år for år, verden over. Og det er jo i hovedsak fordi stadig flere blir eldre. Før i tiden døde flere da de var yngre, og det skyldtes vold, krig, sykdommer eller høy barnedødelighet. Etter hvert som vi fikk bedre behandling og mindre barnedødelighet, krig og vold har flere blitt eldre og gjennomsnittsalderen har gått opp, forteller Zahid.

Likevel tror han at de som ble gamle før i tiden også kunne bli så gamle som man blir i dag.

– Det er nok sannsynligvis slik at de som ble gamle før i tiden ble omtrent like gamle som de som blir gamle nå. Og de lever stort sett til de er 80-90 år. Så da er jo spørsmålet hvorfor noen lever til de er for eksempel 90 eller 100, mens andre ikke gjør det. En god del av forklaringen er nok genetisk ved at noen er programmert til å tåle sykdom og aldring bedre enn andre, og så er en del av forklaringen livsstil.

– Det er ofte sykdommer som gjør at vi ikke lever så lenge som vi har potensiale til, sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer og infeksjonssykdommer for eksempel. En del av disse sykdommene forebygges gjennom riktig livsstil, og dermed øker man sjansene for å leve lenger ved å gjøre livsstilsendringer.

Zahids seks råd som kan øke sjansen for å bli veldig gammel: