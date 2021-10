– Skulle ha jobbet for Sverige, ikke Norge

Nok en gang trygler de Norge om hjelp. 12 afghanere, som jobbet for de norske styrkene i Mazar-i-Sharif i perioden 2006-2014, har skrevet et åpent brev til regjeringen.

Nytt håp

Gjentatte ganger har de bedt Norge om å evakuere dem fra Afghanistan, både i tiden før og ikke minst etter at Taliban tok makten i midten av august.

Som TV 2 tidligere har fortalt, følte de seg sviktet av den forrige regjeringen.

Nå har Norge fått ny regjering, noe som har gitt de 12 et nytt håp.

Brevet er adressert til forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), og starter med å gratulere med valgseieren.

– Vi er glade for at en god og verdig person som deg er blitt minister i Norge, skriver de.

Deretter beskriver de 12 hvordan de må leve i skjul i frykt for at Taliban skal finne dem.

– På grunn av at vi samarbeidet med dere, med de norske styrkene, blir vi sett på som fiender av Taliban, står det.

– Det er svært vanskelig å holde ut. Barna kan ikke gå på skolen. Vi kan ikke gå utendørs. Vi har ingen garanti for at Taliban ikke vil halshugge oss.

TV 2 har vært i kontakt med åtte av dem som har signert brevet, blant dem «Ahmed». Han jobbet som vaktmester for de norske styrkene i fire år.

Som TV 2 tidligere har fortalt, har han levd i skjul med familien siden Taliban tok over Mazar-i-Sharif 14. august. Han ble tvunget til å forlate både hjem og jobb av frykt for å bli tatt av islamistene.

Dette er det andre åpne brevet gruppen skriver. Det første ble publisert av Forsvarets Forum 2. juli. Da var det 14 som signerte, men «Ahmed» forteller at siden den tid har to av dem blitt evakuert til Storbritannia siden de også hadde jobbet for britene i en periode.

– De ble leie av å vente på Norge, så de ble veldig glade da tilbudet fra britene kom, forteller «Ahmed».

Nevøen er evakuert til Sverige

Han forteller at Norge lovet ham evakuering i slutten av august, men dagen etter skjedde det voldsomme terrorangrepet ved den internasjonale flyplassen i Kabul, noe som førte til at alle evakueringer ble stanset.

Ahmed sammen med norske soldater i Camp Nidaros i Mazar-i-Sharif. Foto: Privat

– Vi har ikke hørt noe fra norske myndigheter etter dette.

Men en rekke land har gjenopptatt evakueringene, noe de 12 afghanerne understreker i brevet. Senest i helgen hentet Sverige ut en gruppe afghanske statsborgere, blant dem var nevøen til «Ahmed».

– Jeg er veldig glad for at han og familien nå er trygge i Sverige. Men noen ganger skulle jeg ønske at jeg hadde jobbet for Sverige eller et annet land. Hadde jeg gjort det, hadde jeg ikke vært her nå og fryktet for Taliban. Jeg hadde vært trygg, sier han til TV 2.

– Jeg forstår ikke hvorfor svenskene klarer dette og ikke Norge, sier han, og legger til at han håper at den nye regjeringen vil ta grep.

Brevet til myndighetene blir avsluttet slik:

– Vi ber ærbødigst statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen (...) om å evakuere oss og redde våre liv så raskt som mulig (...).

Les hele brevet fra de 12 tidligere norskansatte her:

Åpent brev

Åpent brev (PDF)

Ingen av de 12 kan forlate skjulestedene sine og møtes fysisk, derfor er ikke brevet signert for hånd.

Det er uklart hvor mange andre afghanske borgere som er i en lignende situasjon.

Stiller ikke til intervju

TV 2 har bedt statsministerens kontor om svar på brevet, men de viser til forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Enoksen kan ikke stille til intervju. I stedet svarer han i en epost det samme som den forrige forsvarsministeren:

«Vi forstår at situasjonen er krevende for de som ble igjen, og som ønsket seg ut. Det jobbes imidlertid med en ny søknadsordning for tidligere lokalt ansatte i Forsvaret i Afghanistan. Vi kan ikke kommentere opplysninger om enkeltpersoner eller personer på lister», skriver Enoksen.

SV: – Frykter de kan bli drept

SVs innvandringspolitiske talsperson, Grete Wold, krever at regjeringen får fortgang i evakueringen.

– Nå kan vi ikke bruke mye tid på å utrede ulike ordninger. Dette gjelder mennesker som lever i en desperat situasjon, og dette må hastebehandles slik at vi får dem ut, sier Wold.

– Vi ser at Sverige nylig hentet ut afghanske borgere, noe som viser at dette er fullt mulig å gjøre.

Hun legger til at hun synes det åpne brevet er grusom lesning.

– Dette er 12 desperate mennesker som har jobbet for Norge. Nå er de i en livstruende situasjon. De frykter for livet sitt dag og natt. Det er vondt å lese.

BEKYMRET: Grete Wold er innvandringspolitisk talsperson i SV. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hva må regjeringen gjøre nå?

– Vi har en forpliktelse overfor disse 12 fordi de har gjort en innsats for Norge over lengre tid. Vi har et moralsk og etisk ansvar for å hente dem til Norge, og det må skje raskt, slår Wold fast.

Hun frykter for konsevkensene dersom dette drar ut i tid.

– Da kan disse menneskene bli drept.