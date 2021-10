Foss-tragedien: Politiet går ut med navnene på de savnede

– Fokuset vårt er fortsatt å finne de tre personene som er savnet. Samtidig har det gått såpass lang tid nå at vi har gått over i en ny fase: Altså søk etter omkomne personer, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Politiet har frigitt navnet på de savnede. Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72), Ruth Wathne (68) og blandingshunden Leo fra Askøy.

Søket etter de antatt omkomne pågår fortsatt for fullt. Under en pressebrief tirsdag ettermiddag opplyser politiet at de nå tar i bruk undervannskamera for å søke etter de savnede.

Svein Valland Laupsa, innsatsleder. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I tillegg får de hjelp av et lokalt oppdrettsselskap til å sette opp garn slik at de savnede ikke skal havne i Hardangerfjorden.

Gjort nye observasjoner

Politiet har gjort observasjoner ved Tokagjelet i nærheten av fossen. Under pressekonferansen i 15-tiden opplyste politiet at det var observasjoner av gjenstander som trolig kan knyttes opp til hendelsen.

– Jeg går ikke nærmere inn på observasjonene - annet enn at det er observasjoner som er interessant for oss, legger Laupsa til.

Redningsmannskaper har søkt hele mandagen både i fossen oppe i Tokagjelet, videre nedover elva med helikopter, samt nedover til et vann som fører ut i Hardangerfjorden.

Politiet legger til at det fortsatt pågår en stor operasjon i krevende terreng, og tirsdag kveld er det meldt dårligere vær.

– Vi skal søke så lenge det er nødvendig. Men det er viktig å påpeke at vi må ivareta redningsmannskapets sikkerhet, sier han.

Askøy-ordfører til Kvam

Tirsdag formiddag er Askøys ordfører, Siv Høgtun, i Kvam kommune.

Ordfører Siv Høgtun i Askøy kommune. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Her har det vært utført en enorm viktig og krevende jobb. Jeg ønsker å komme hit for å rette en takk til letemannskapet, politiet og alle som har bidratt. Også skal jeg møte ordføreren i Kvam senere, forteller Høgtun til TV 2.

Dette er saken

Siden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon etter to menn, en kvinne og en hund ved Langvotnevatnet i Tokagjelet. De savnede fra Askøy har vært savnet siden båten de satt i - trolig har falt utfor en bratt foss søndag kveld.

Mandag formiddag gjorde Røde Kors funn av en robåt og to årer nedenfor fossen, som har et fritt fall på 15 meter. Politiet opplyste da at hunder fra Norske redningshunder hadde markert noe, like før elven renner ut i Hardangerfjorden.

Brannvesenet og politiet søker etter antatt omkomne natt til mandag. Politiet sier at ulykken har skjedd i krevende terreng. De savnede fra Askøy har vært savnet siden båten de satt i - trolig har falt utfor en bratt foss søndag kveld. Mandag kveld ble søket etter de savnede i Kvam nedskalert og endret til søk etter antatt omkomne. Mandag formiddag gjorde Røde Kors funn av en robåt og to årer nedenfor fossen, som har et fritt fall på 15 meter.

Mandag kveld ble søket etter de savnede i Kvam nedskalert og endret til søk etter antatt omkomne.

– Nå har det gått såpass lang tid at det blir mindre sannsynlig å finne dem i live. Vi søker derfor nå etter antatt omkomne, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt mandag kveld.

Dette er båten de savnede brukte. Foto: Frode Hoff / TV 2

Brannvesenets dykkere har fortsatt søket siden, men opplyser til TV 2 tirsdag morgen at det nå kun er politiet lokalt som driver søket.

Politiet sier at ulykken har skjedd i krevende terreng. De savnedes pårørende er informert. Politiets innsatsleder har tidligere opplyst at de tre savnede har en relasjon til hverandre, og til personen som meldte fra om hendelsen søndag kveld.