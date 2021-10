Tomac etter koronasmitten: – Jeg må hive etter pusten for å få inn nok luft

– Det er veldig frustrerende. Veldig! Og jeg får dårlig samvittighet av å ikke kunne være med å bidra.

Det er Vipers- og landslagsspiller Marta Tomac som beskriver situasjonen etter at hun var en av ti som ble smittet av korona på landslagssamling.

– Jeg føler nå at jeg er over det verste. At jeg ikke er syk men likevel ikke helt frisk. Det er vanskelig. Man skal passe på å ikke få ettervirkninger og det er ingen fasit på opptreningen. Det er forferdelig å ikke vite hva en kan gjøre.

Se NM-kvartfinalen Vipers-Storhamar på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play tirsdag fra kl. 19.00

– Det er noe dritt

Ti spillere og ledere pluss håndballpresidenten ble smittet av korona da håndballjentene spilte mot Slovenia for snaue tre uker siden.

Av de smittede spillerne er de færreste tilbake i spill. Tomac er den som fikk det hardest.

LANDSLAGET: Marta Tomac har spilt 88 kamper for håndballjentene. Foto: Vidar Ruud / NTB.

Hun har trent forsiktig et par dager og håper å få prøve seg i kamp snart, men vet ikke når det blir.

– Det er kjemperart, og det er ikke sånn som når en er vanlig influensa-syk. Da er det en trening som er litt tøff, så kommer du deg over det og så er det bra, sier bakspilleren og legger til:

– Men nå vet jeg aldri når den tunge pusten kommer. Da kjennes det som om det er litt tyngde på brystet, at det er noe som stopper pusten her en plass, sier hun og peker høyt oppe på brystet.

– Jeg må liksom hive etter pusten for å få inn nok luft noen ganger, men det kommer og går. Det går fint i perioder og så plutselig kommer det tilbake. De fleste som ble smittet har det slik nå og så var det selvfølgelig jeg som fikk det verst. Det er noe dritt for en vet aldri og det er frustrerende.

Herrem med lattermild straffeforklaring

Strengt regime

Som spiller for Vipers og Norge i det strenge korona-regimet forrige sesong, satt hun mellom 60 og 70 døgn i karantene etter kamper og turneringer i utlandet.

Smitten florerte over alt. Ingen på Vipers ble syke, men nå traff det landslaget hardt. Av Vipers sine seks spillere på samling ble tre smittet.

– Det er veldig rart. På samlingen våknet jeg på søndagen før kamp med noen symptomer, men jeg tenkte overhode ikke på at det var korona.

– Jeg er fullvaksinert, vi har passet på godt hele tiden, vi tok charter ned til Slovenia, og man tenker at man er "berget" litt når man har vaksinert seg og fulgt alle retningslinjer.

– Jeg fikk litt sjokk da jeg testet positivt to dager senere. Og det har vært en rar periode etterpå.

Ekkelt problem i håndballhall

Det ble en snau uke på sofaen hjemme i leiligheten i Kristiansand. Og det ble tøft.

– Det har vært verre enn det jeg hadde trodd. Verre enn en skikkelig influensa. Jeg tenker på det når de sier at fullvaksinerte får det mest sannsynlig mildere. Ok, hva hadde skjedd hvis jeg ikke var fullvaksinert? undrer trønderen på.

– Ja, hva hadde skjedd?

– Ja, hva hadde skjedd? Hvis jeg hadde blitt verre så vet jeg ikke hva som hadde skjedd. Jeg var veldig dårlig i den perioden. Jeg har ikke vært redd, men det var veldig ubehagelig. Og man tenker på konsekvenser.

SMITTE: De norske håndballjentene var samlet for å spille EHF EURO Cup mot Slovenia da ti stykker i troppen, både spillere og støtteapparat, ble koronasmittet. Foto: Nikola Krstic / NTB.

VM-uttaket rett rundt hjørnet

Samboeren måtte tre inn i rollen som "hjelpepleier" og får skryt for jobben.

– Den sofaen er blitt godt brukt fra karantenetiden til koronatiden, forteller Tomac, og legger seg til rette på det faste tilholdsstedet i leiligheten.

– Her har jeg ligget med pledd over meg. Og så har det vært slik «Axel, kan du hente vann». Jeg synes synd på ham, men han har vært veldig flink.

– Til mitt forsvar må jeg si at jeg ikke har klart så mye. Jeg var svimmel bare jeg reiste meg opp for å gå på do. Feberen var høy med svettetokter. Hodet verket, og smak og luktesans var borte.

Nå som playmakeren er på beina igjen er det andre ting som plager henne. Tålmodigheten er tynnslitt.

Vipers mangler spillere til toppkampene som står i kø, og VM-uttaket kommer 9.november.

– Det biter veldig. Det er ekstra vanskelig når det er mye som skjer. Jeg har lyst til å hjelpe laget og på den måten bli sett av landslagsledelsen.

– Jeg håper hele tiden å være med på neste kamp. Jeg er god til å forhandle og forhandler meg fram til å være med litt mer på trening, mer enn en halvtime. Men jeg skal gjøre det ordentlig og ikke ødelegge noe. Jeg hører på ekspertene, men det er ingen fasit på veien tilbake fra korona.

– For noen går det greit, og for andre sitter det i. Jeg vet aldri når jeg får den tyngden i brystet og den tunge pusten. Jeg håper bare jeg snart er ferdig med det, avslutter 31-åringen.