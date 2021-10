Ber om at Tengs-siktede blir sittende i varetekt: – Bevisene er styrket

Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma har bedt om at fengslingen forlenges med tolv nye uker.

Politiet mener ikke lenger at det er fare for bevisforspillelse, men de mener at en løslatelse vil støte allmennhetens rettsfølelse og kunne skape utrygghet i befolkningen.

STYRKET MISTANKE: Politiadvokat Fredrik Martin Soma mener mistanken mot siktede er styrket. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Siktede har onsdag vært i et nytt avhør og blitt gjort kjent med utviklingen i saken. Han erkjenner ikke straffeskyld.

– Av respekt for prosessen ønsker ikke politiet å gå inn i detaljene omkring begjæringen før denne er behandlet av retten. Vi kan imidlertid opplyse at begrunnelsen for begjæringen er nært knyttet til DNA-undersøkelsene i saken, sier Soma.

Bygger på DNA

Det er nå åtte uker siden 51-åringen ble pågrepet og siktet for det gamle og uløste drapet fra 1995.

Da gjorde politiet i Sør-Vest det samtidig klart at de også mistenker ham for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000.

NYE AVHØR: Politiet har gjennomført et nytt avhør med siktede onsdag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Siktelsen bygger i hovedsak på nye DNA-analyser, gjennomført ved det rettsmedisinske instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike.

De har kunnet påvise deler av et mannlig DNA blandet med DNA fra Birgitte Tengs i et blodspor funnet på hennes strømpebukse.

I tillegg peker de på at siktede oppholdt seg i området da drapet skjedde, og at han er lang straffehistorikk.

Nekter straffskyld

Frem til nå har han vært fengslet på grunn av bevisforspillelsesfare. Nå mener politiet at det ikke lenger foreligger en slik fare:

«I denne perioden har politiet avhørt rundt 75 vitner. Det er tatt flere avhør av siktede, og det er jobbet med DNA-bevisene i saken. Dette innebærer også, som tidligere kjent, nye DNA-undersøkelser. Slik etterforskningen står i dag, er det ikke lenger bevisforspillelsesfare i saken», heter det i pressemeldingen.

51-åringen nekter en hver befatning med de to drapene han er mistenkt for, og har siden dag én uttrykt at han mener politiet har tatt feil mann.

Nye DNA-svar

Siktedes forsvarer, Stian Kristensen, sier at hans klient fremdeles står ved denne forklaringen.

– Hans standpunkt er det samme. For hans del så er det klart at dette er skuffende, og han opplever det selvfølgelig vanskelig.

– Hva gjør at politiets mistanke er styrket?

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer 51-åringen sammen med medforsvarer Stian Trones Bråstein. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Dette kommer fordi de har mottatt ytterligere svar på DNA-undersøkelser. Dette har vi fått tilgang på i dag og trenger nå tid på å sette oss inn i disse nye testresultatene.

– Hva slags tester er det de har fått svar på?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det akkurat nå. Det vil være naturlig å kommentere dette etter at en eventuell kjennelse foreligger fra retten.

– Vil dere møte påtalemyndigheten fysisk i retten i morgen?

– Det har vi ikke bestemt oss for enda. Det er en vurdering som jeg og medforsvarer Stian Trones Bråstein får ta nå utover ettermiddagen.

Fengslingsmøtet er berammet til torsdag klokken 10.30, får TV 2 opplyst.

Vil kommentere fredag

Sør-Vest politidistrikt opplyser at de ikke har anledning til å svare på spørsmål før på fredag.

Dette er tredje gang påtalemyndigheten begjærer siktede fengslet.

Både i september og i oktober motsatte han seg dette, og ba ved begge anledninger om å bli løslatt.

Gulating lagmannsrett har to ganger avvist hans anker, og har sagt seg enig med tingretten og påtalemyndigheten i at det foreligger såkalt skjellig grunn til mistanke – og at det har vært en konkret bevisforspillelsesfare ved eventuell løslatelse.