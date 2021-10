Verdens bilprodusenter satser nå tungt på elbiler. Og utviklingen går fort. Her i Europa har mange bilmerker nå satt en sluttdato for salg av bensin- og dieselbiler. I flere tilfeller er ikke det mange år frem i tid.

Så langt har ikke elbilene preget bilutleiebransjen i særlig grad. Men nå kommer den også på banen.

Giganten Hertz ble hardt rammet av korona-pandemien og var på konkursens rand for bare noen måneder siden.

Nå er de imidlertid på offensiven igjen og markerer det med tidenes største bilkjøp: De har bestilt ikke mindre enn 100.000 eksemplarer av elbilen Tesla Model 3.

Nå kan også Hertz-kundene velge elektrisk, de har bestilt hele 100.000 eksemplarer av Tesla Model 3. Foto: NTB Scanpix

Leveres fra november

Her er det grunn til å vente at Hertz har fått en rabatt. Kjøpesummen skal ligge rundt 35 milliarder kroner. Det er naturligvis svært verdifulle penger inn i kassen hos Tesla. Samtidig gjorde nyheten om gigantkjøpet at aksjekursen deres umiddelbart steg med seks prosent. Det gjør at Tesla nå er verdsatt til nærmere 1.000 milliarder dollar.

Tesla nærmer seg nå en årsproduksjon på én million biler. Når du da får en enkeltbestilling på 100.000 biler, er det klart det har mye å si.

Alle disse bilene skal leveres ut fra november og så videre inn i 2022, til sammen over 14 måneder.

Fryktet konkurs: Korona-pandemien ga bransjen store utfordringer

En viktig årsak til at Hertz valgte Model 3, skal være at Tesla er mer leveringsdyktige enn samtlige andre elbilprodusenter akkurat nå. Foto: NTB Scanpix.

Trenger mange ladere

Samtidig som dette skjer, skal Hertz investere store beløp i ladeinfrastruktur. Med så mange nye elbiler i «stallen», blir det også behov for omfattende ladekapasitet. Bilene skal også ha tilgang til Teslas superchargere.

Her er det viktig at alt ligger til rette for at elbil-opplevelsen skal være problemfri for leietagerne, mange av dem vil sannsynligvis stifte sitt første bekjentskap med en elektrisk bil på denne måten. Da har ikke Hertz råd til å bomme.

De nye Teslaene vil virkelig merkes i det totale tilbudet til Hertz. Til sammen har de rundt en halv million biler. De gir seg naturligvis ikke med dette Tesla-kjøpet. Målsetningen er å elektrifisere store deler av utvalget de kommende årene.

Brukt leiebil: Her kan du gjøre gode kjøp

Video: Her snakker vi elbil på første klasse