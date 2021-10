Britney Spears hardt ut mot familien: – Det er ydmykende

– Synes ikke dere også at det er merkelig at man kan anstrenge seg for å få til en lunsj med de man er glad, for så å oppleve at de avlyser eller stikker etter bare ti minutter?, spør Spears i et innlegg på Instagram som ble postet i natt, norsk tid.

Hun fortsetter:

– Det er ydmykende, og det er som om hver eneste person jeg har åpnet meg opp for plutselig sier at de skal på en to uker lang tur i etterkant av avtalen. De er bare tilgjengelige for meg når det passer dem, skriver hun videre.

Lei av å være mor Teresa

Popstjernen har særlig i kjølvannet av den mye omstridte vergemålssaken tydd til nettopp Instagram for å uttrykke både takknemlighet, glede og ikke minst misnøye.

– Vel, jeg er ikke lenger tilgjengelig for noen av dere. Jeg har ingenting imot å være alene, og faktisk er jeg lei av å skulle være den forståelsesfulle mor Teresa, skriver 39-åringen videre i innlegget.

Ifølge poppstjernen er det familien hun sikter til – uten å spesifisere hvem av dem.

– Denne meldingen er til familien min, som har såret meg dypere enn det er mulig å forstå. Jeg vet at vergemålet er i ferd med å avsluttes, men jeg vil fremdeles ha rettferdighet!

Uviss fremtid

– Jeg er bare 162 centimeter, og så har jeg vært «the bigger person» hele mitt liv. Vet dere hvor vanskelig det er?, avslutter Spears.

I slutten av september ble faren Jamie Spears midlertidig fjernet som verge for datteren, etter å ha styrt hennes personlige forhold og økonomi i 13 år. Han skal i tillegg ha overvåket henne og tvunget henne til å opptre.

Hva som skjer med vergemålet er ikke endelig avklart. Retten skal ta stilling til dette 12. november.