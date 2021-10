Kilde til TV 2: Solskjær sitter foreløpig trygt

Etter 0-5-ydmykelsen mot Liverpool har Ole Gunnar Solskjær vært under et voldsomt press.

Manchester United-manageren er fortsatt svært godt likt blant spillerne. Likevel hevdes det at noen har mistet troen på at han er riktig mann for klubben.

Nå skriver The Athletic at nordmannens jobb foreløpig er trygg. Det er forventet at han leder laget mot Tottenham til helgen. TV 2 får bekreftet disse opplysningene.

TV 2 har vært i kontakt med en høytstående kilde i Manchester United. Til tross for spekulasjonene og presset som bygger seg rundt Ole Gunnar Solskjær, opplyser vedkommende om at ingenting tilsier at Solskjærs jobb ikke er trygg per dags dato. Alle indikasjoner tilsier dermed at Solskjær leder Manchester United mot Tottenham til helgen.

Ifølge ESPN er jobben hans fortsatt utrygg, og det hevdes at Solskjær står i fare for å bli arbeidsledig i landslagspausen dersom han ikke klarer å sikre positive resultater i de kommende kampene mot Tottenham, Atalanta og Manchester City.

– Ingen umiddelbar trussel

Ifølge The Athletic var det garderobediskusjoner om lagets defensive problemer etter 2-4-tapet for Leicester. Solskjær åpnet for innspill fra spillerne. Mer enn én spiller antydet at skylden lå hos mannen som stilte spørsmål, skriver The Athletic.

Mandag kveld var Joel Glazer i videomøte med Ed Woodward og Richard Arnold. Den foreløpige konklusjonen er at Solskjær får muligheten til å rette opp inntrykket fra Liverpool-kampen.

Dette kan ha skjedd i United-garderoben: «F****** piece of s***, *****!»

TV 2 har pratet med den velinformerte The Athletic-journalisten Laurie Whitwell.

– Det er ingen umiddelbar trussel om at han mister jobben, til tross for søndagens katastrofe mot Liverpool, noe som kom på toppen av dårlig kamper mot Leicester, Everton og Aston Villa. Det er situasjonen. Han er forventet tilbake på treningsanlegget i dag. Spillerne hadde fri i går, men Ole Gunnar Solskjær jobbet. Han gikk gjennom kampen, noe som åpenbart er nødvendig etter et sånn resultat, sier han.

– Situasjonen kan utvikle seg om resultatene forblir de samme. Kampen mot Tottenham på lørdag er en massiv kamp for Solskjær dersom han skal beholde jobben. Selv på det tidspunktet kan det ha raknet mellom ham og spillerne, for vi hører at noen av spillerne har mistet troen på ham. De føler han mangler det taktiske for å utfordre managere som Jürgen Klopp, Pep Guardiola og Thomas Tuchel. De liker ham på det personlige plan og hvordan han alltid beskytter spillerne. Han kommer aldri til å henge dem ut, så vi kommer ikke til å få en situasjon lik den med José Mourinho, da var det giftig. Men ja, jeg tror definitivt det er tvil rundt hans evner til å lede det laget, fortsetter han.

– Forvirring

Spillestil har vært en kime til konflikt. Solskjær instruerte spillerne til å presse høyt mot Liverpool, men ifølge The Athletic var spillerne usikre på hvordan det skulle utføres i praksis. Manchester United trener lite på press-spill. Strategien under Solskjær er at nærmeste mann skal gå i press mens resten av spillerne skal sørge for at laget er i balanse.

Whitwell er usikker på om Solskjær har det som skal til for å ta Manchester United til det neste nivået.

– Det virker å være litt forvirring rundt hva det er han ber dem om med tanke på presset og koordinasjonen av det. Vi har blitt fortalt at enkelte spillere har mistet troen på at han er manageren som kan gjøre dem til tittelutfordrere. Jeg tror ikke det blir et opprør slik vi så det under José Mourinho, selv om det kan endre seg denne uken. Det er en generell bekymring rundt Solskjær og om han er mannen som kan ta dem til det neste nivået. Cardiff og Molde er en ting, men Manchester United er noe annet. Det er der spillerne er for øyeblikket, sier han.

Ifølge Telegraph var Eric Bailly en av dem som utfordret Solskjær åpent etter 2-4-tapet for Leicester. Han skal angivelig ha spurt manageren om hvorfor han valgte en stopper som ikke var i form.

Bailly ble vrakt til fordel for kaptein Harry Maguire, som startet kampen etter å ha gjennomført kun én treningsøkt etter sitt skadeopphold på tre uker. Maguire har siden den gang også startet kampene mot Atalanta og Liverpool, men i likhet med mange andre har han ikke imponert.

En kilde forteller til The Athletic at Manchester United ikke driver med så mye smålagsspill på trening. Kilden antyder at spesielt Maguire ville hatt godt av slike spilløvelser for å bli bedre i trange rom.

– Er det noen som kan snu dette, er det Solskjær

Henry Winter i The Times har støttet Solskjær hele veien. Nå mener også den erfarne journalisten at Solskjærs dager er talte.

«Stemningen da sluttsignalet lød var sørgmodig. Det var slutten på en æra, nærmest et farvel. Det var ikke mostand eller sinne. Kun sjokk og stillhet», skriver han.