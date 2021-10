Fredsprisvinner lagt inn på sykehus

Doktor Denis Mukwege (66) har avlyst alle intervjuer og opptredener i forbindelse med en bokutgivelse på grunn av sykdom.

Den kongolesiske legen ble tildelt Nobels fredspris i 2018, for sin innsats for voldtatte kvinner i krig. Sammen med menneskerettighetsaktivisten Nadia Murad mottok Mukwege prisen for innsatsen mot bruk av seksuell vold under konflikter og krig.

Denis Mukwege sammen med søsteren Fiffi Namugunga, bosatt i Trondheim. Foto: NTB

Avisen Le Soir skriver at Mukweges forlag, Gallimard, opplyser at alle arrangementer er avlyst på grunn av sykdom.

Mukwege skulle blant annet besøkt det belgiske parlamentet i dag. Mukwege har familie i Norge, blant annet en søster som han møtte igjen i forbindelse med fredsprisutdelingen.

Han har gitt ut flere bøker, som også er tilgjengelig på norsk. Den siste boka heter «La Force des Femmes», kvinners kraft, og Mukwege skulle denne uken markedsføre denne boka i Europa.