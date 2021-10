Slår ned på julemyte: – Nei, det skjer ikke

Hvert år er det en evig diskusjon om det er for tidlig å kjøpe julebrus og pepperkaker når de kommer i butikken.

I en av TV 2s Facebook-poster om jul i butikkene, koker det i kommentarfeltet. Deltakerne i debatten blir ikke enige om hvor vidt det er for tidlig med julevarer i butikkene i oktober, eller ikke.

Butikkeierne ser ut til å være glade for å ha god tid til å forberede butikken.

«Vi som butikkdrivere må få mer enn 2-3 uker på å klare å selge alle julevarene vi tar inn, for at kundene skal føle at de får et godt utvalg,» skriver en butikkeier.

Men enkelte butikk-kunder mener julevarene gjør sitt inntog alt for tidlig.

«Vi mister julegleden når jula kommer,» skriver en Facebook-bruker.

Andre savner en kortere og mer begrenset julefeiring.

«Jeg savner den tiden da julegaten åpnet 1. desember og butikkene hadde fått frem julevarene over natten», skriver en Facebook-bruker.

Blir det jul tidligere i år?

Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland, kan bekrefte til TV 2 at julen kommer til samme tid hvert år, selv om vi gjerne føler at den begynner tidligere i butikkene for hvert år som går.

– Det er nok en myte at jula kommer stadig tidligere.

I NorgesGruppens butikker ankommer juleproduktene i uke 42. I år ble det 18. oktober. Da kommer de første juleproduktene som julesjokolade og julemarsipan.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

Det er også rundt denne tiden at julekalenderne og julebrusen begynner å dukke opp i butikkhyllene.

Søyland opplyser at de produktene som kommer tidligst i butikk, er mest populære blant kundene.

– Det er nettopp de produktene som mange har gledet seg til.

Gledelig gjensyn

Søyland melder om at også i år er julen i rute, og at de kjente og kjære klassikerne blir å finne i butikkene snart.

Selv om vi nordmenn er veldig tradisjonelle i julefeiringen, er det allikevel en nykommer Søyland er spent på.

– Saft med julebrussmak er en nyvinning som dukket opp i fjor og kommer i flere varianter i år. Det blir jo spennende å se om det dannes en ny tradisjon der.

Da saften ble lansert i fjor ble den så populær at flere butikker gikk tomme. Søyland forteller at i år økes produksjonen av den populære saften.

Øker på

Etter hvert som vi kommer nærmere og nærmere julen, vil det komme flere juleprodukter i butikkene.

– Den store bølgen med juleprodukter kommer ikke før vi bikker november, opplyser Søyland.

Fra andre uken i november vil det komme ribbe og pinnekjøtt i butikkene.

Rundt denne tiden vil det også komme flere julevarer i form av sjokolade, marsipan og annet godteri.

Hekta på julen

For Annette Stene Seljen kan ikke julen komme fort nok. Hjemme hos familien Seljen er det ikke lenge til juletreet begynner å dukke opp.

Annette Stene Seljen elsker jul. Foto: Privat

– Juletreet kommer opp i starten av november.

Treet, som er et stort og fint plastikk tre, får stå en uke for å sette stemningen før det blir pyntet av barna.

Engasjementet har også smittet over på hele familien, som alle er i gang med å lage en liten juleskog i stua. Julepynten blir stadig byttet ut gjennom julen for å gjøre det ekstra koselig.

– Det aller beste med julen er å bruke tid med familien, forteller Seljen.

Hun bruker mye tid på å se på juleprogrammer med familien og gå i middagsbesøk til slektninger hun ellers ikke ser så ofte.

Den beste julebrusen får hun tilsendt av sin bestefar fra Grenland.

– Han sender meg den grumsete julebrusen fra Grenland jeg er vokst opp med, men barna liker best rød julebrus.

Smører seg med tålmodighet

Det er ikke alle som er like klar for å starte juletiden som Seljen er.

For Arnt Thyve blir det for tidlig å begynne å sende ut juleprodukter allerede i oktober.

– Jeg synes butikkene kan ta en høytid om gangen. Først halloween, og så kan de gå over til juleprodukter.

Thyve feirer ikke halloween selv. Han synes det er best å ta en ting om gangen, og foreslår 1. desember som en bra start på juleprodukter i butikkene.

Han er tydelig på at butikkene kunne ventet til november med å sende ut juleproduktene.

– Feiringen blir kjekkere når man tar det litt rolig først. Da blir det større forskjell mellom fest og hverdag.

Arnt Thyve er glad i julen, til rett tid Foto: Privat

Han understreker at han er glad i julen, og når han først skal kjøpe julesnop, er det marsipangriser som er favoritten.



For Thyve er det viktig å holde på tradisjoner. Derfor gjør han det slik de gjorde det hjemme da han var barn. Julepynten kommer frem starten av desember, men juletreet pyntes ikke før lille julaften.

Men julemusikken den må tyvstartes på.

– Som musiker må jeg starte med å øve på julesangene allerede i oktober. Det er mange julekonserter som skal spilles, forteller Thyve.