Disse får forskerne til å klø seg i hodet – kan gi svar på aldersgåte

Verdens eldste menneske som er registrert til nå var franske Jeanne Louise Calment. Da hun døde i 1997, var hun 122 år og 164 dager gammel.

Russiske forskere har senere stilt seg kritiske til om kvinnen faktisk ble så gammel, eller om datteren stjal identiteten hennes for å unndra seg arveskatt. Dette har senere blitt tilbakevist av personer som validerte alderen hennes.

BLE 122 ÅR OG 164 DAGER: Jeanne Louise Calment. Foto: AP

Den dansk-amerikanske professoren Vilhelm Bohr fra Københavns Universitet i Danmark er blant de ledende forskerne i verden når det kommer til aldring. Han tror maskineriet i kroppen vår har en maksgrense for hva den kan klare av levd liv.

– Den eldste personen ble 122,3 år, og ingen har gått forbi dette siden. Jeg tror maskineriet i kroppen har en eller annen form for maksimal livslengde, sier han til TV 2 på spørsmål om hvor gamle han tror mennesker kan bli i fremtiden.

Begrepet «forventet levealder» speiler dødeligheten i samfunnet og viser hvor lenge nyfødte barn forventes å leve. Forutsetningen for regnestykket er at gjennomsnittsalderen for når befolkningen dør, forblir uforandret.

EKSPERT: Vilhelm Bohr er barnebarn og sønn av atomforskerne Niels Bohr og Aage Niels Bohr, som begge fikk nobelprisen i fysikk, i henholdsvis 1922 og 1975. Foto: National Institutes of Health

Hvor skal det ende?

Forventet levealder publiseres av SSB i mars hvert år. For barn som ble født i 2020 var forventet levealder 84,89 år for jenter og 81,48 år for gutter. I Norge har forventet gjennomsnittlig levealder så å si økt jevnt de siste 170 årene, bare avbrutt av verdenskriger og spanskesyken i 1918 (se graf).

Kilde: SSB

Så hvor skal det ende? Forventet levealder bare øker og øker, og selv om maksalderen ikke har økt, blir flere og flere personer hundre år i Norge. Forskerne i SSB har beregnet at barn som fødes i 2041 vil ha en forventet levealder på 96,3 år for jenter og 95 år for gutter, i 2100 er tallene henholdsvis 99,1 og 98,4 år. Hvor gamle kan mennesker bli om dette bare fortsetter og fortsetter?

TV 2 har spurt Hilde Loge Nilsen. Hun er professor i molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forteller at de ulike disiplinene innen forskningen har litt ulike svar, men at de som forsker på DNA, som henne, er relativt samstemte i sine svar.

– De fleste tror at det finnes visse begrensninger i selve livets kjemi som gjør at man ikke kan få en ubegrenset livslengde. Men det kan være mulig at noen få av oss, de som er heldige, kan bli 150 år, kanskje. Da må man unngå all den sykdommen som kommer med aldring. Gjennomsnittlig levealder for befolkningen som helhet er det mer sannsynlig at vi lykkes med å øke.

FORSKER: Hilde Loge Nilsen, professor i molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo. Foto: John Hughes

Selv har hun klart å øke både maksimal og gjennomsnittlig livslengde hos bananfluer og rundormer i sin søken etter svar på hva som kan gjøre at mennesker kan leve lenger.

– Men alt som er mer komplisert enn det vet vi ikke nok om til å øke den maksimale livslengden med mer enn 30 prosent.

I denne sammenheng er det spesielt to arter som får forskerne til å klø seg i hodet:

Blåhvalen er trolig det største dyret som noen sinne har levd på jorden. Den bli mellom 27 og 32 meter lang, veier mellom 150 og 200 tonn og blir mellom 80 og 90 år gamle. Det eldste eksemplaret ble 110 år gammelt.

Basert på størrelsen skulle nakenrotta bli rundt seks år gammel. Men denne arten blir opp mot 30 år, og de er oppsiktsvekkende resistente mot aldersrelaterte sykdommer. I tillegg ser nakenrottene ut til å være svært motstandsdyktige mot kreft, selv etter å ha blitt utsatt for kreftfremkallende stoffer.

– Det finnes noen arter som blir veldig gamle, og som mange studerer for å forstå hva for eksempel blåhvalen eller nakenrotta gjør for å bli så gamle som de blir, og hvordan vi kan overføre dette til mennesker. Det er viktig og seriøs forskning, men det går på å forstå helt grunnleggende regulering av celle, vev og organisme, men vi forstår ikke alle prosessene slik at vi kan bruke det i dag, sier Nilsen.

Ole Martin skal fryses ned når han dør

– Jeg synes at livet er vakkert, og vil gjerne bevare det.

Det sier 36 år gamle Ole Martin Moen. Han er professor i helsefaglig etikk ved OsloMet, og har tro på at medisinfaget en gang kan gi ham nytt liv etter døden.

SKAL FRYSES NED: Ole Martin Moen håper medisinfagets utvikling gjør at det å fryses ned etter sin død kan vise seg å være lurt. Foto: Privat

For ti år siden inngikk Moen derfor en preserveringsavtale med den amerikanske livsforlengelsesforeningen Alcore. Avtalen går ut på at han skal fryses ned, så kalt kryonikk, når han dør. Deretter skal han vekkes til live, hvis teknologien gjør det mulig.

– En av tingene medisinfaget har lært oss, er at døden er en prosess. Frem til 1960 var det vanlig å tenke at hjertestans innebar en endelig død. Nå vet vi at det ikke er riktig. Derfor har vi hjerte- og lungeredning. Men hva hvis det heller ikke går? Det vanlige, per i dag, er da å gi opp. Men vi har en mulighet: Å kjøle ned kroppen og stanse ødeleggelsesprosessen. Vi vet at biologisk materiale kan overleve nedkjøling. Dette gjøres, helt rutinemessig, med sædceller, eggceller og vev i helsevesenet. Per i dag klarer vi ikke å få et menneske i live igjen etter frysing. Men gitt hvor mye som har skjedd i medisinfaget de siste hundre årene, er det en mulighet for at utviklingen over de neste hundre årene vil gjøre det mulig.

Moen har livsforsikring i et vanlig forsikringsselskap som skal betale ut tre millioner kroner om han dør. Disse pengene skal brukes til å frakte ham til USA, hvor prosessen med å fryse ham ned begynner.

– Der vil jeg få så mye som mulig av vannet i kroppen min blandet med en frostvæske, for å forhindre dannelse av iskrystaller ved 0 grader. Dette er samme væske som brukes ved frysing av sædceller og eggceller i dag, og gjør at materialet blir gradvis hardere og hardere, som glass. Så blir jeg liggende på cirka minus 170 grader, i flytende nitrogen.

Pengene som er igjen fra livsforsikringen etter det skal ifølge Moen settes på en konto og rentene fra det er nok til å fortsette å holde ham frosset.

– En liten sjanse er bedre enn ingen

– Har du tro på at du kommer til å fungere?

– Antagelig fungerer det ikke. Men alternativene til nedfrysning er begravelse eller kremasjon, og de fungerer i hvert fall ikke. En liten sjanse er bedre enn ingen.

– Hvis du blir veldig gammel før du dør, har du da et ønske om å bli vekket til live igjen?

– Det får jeg ta stilling til hvis jeg blir veldig gammel. Enn så lenge er dette en mulighet i fall jeg ikke blir veldig gammel.

– Hvilke reaksjoner får du fra folk når de får vite om planene du har etter din død?

– Jeg tok et valg om dette for ti år siden, så nå begynner folk rundt meg å bli vant til tanken. Med det aller meste vi har utviklet av nye teknologier, har selvfølgelig virket veldig fremmed først. Men så begynner det å falle på plass.

ARMBÅND: Ole Martin Moen har på seg et armbånd som forteller at han skal fryses ned etter sin død, og med instruksjoner på baksiden. Foto: Privat

Mener DNA-et setter en stopper

Selv om en del grener i forskningen mener at teknologien og forskningen etter hvert vil kunne gjøre at man kan motvirke aldring, og dermed gjøre at mennesker lever mye lenger, mener professor Hilde Loge Nilsen og store deler av forskerne innen hennes gren at DNA-et gjør at det ikke er mulig.

Arvestoffet vårt, DNA, ligger nemlig badet i vann og småmolekyler inne i cellene våre, og de blir utsatt for tusenvis av skader hver eneste dag.

– Selv om cellene våre kan reparere det meste av skadene, blir ikke alt fjernet. Med tid vil det bygge seg opp skader og i dette ligger en begrensning.

Disse skadene kan ifølge Nilsen føre til at reguleringen av protein blir forandret, slik at det lages for mye eller for lite protein.

– Eller så kan det sende ut signaler det ikke burde ha sendt, og da kan du for eksempel få kreft eller annen sykdom. Der mulighetsrommet for å øke gjennomsnittlig levealder ligger, er der det samles opp masse avfallsstoffer i cellen og at disse kan fjernes. Det er ofte disse avfallsstoffene som gjør at man bli syk, for eksempel av alzheimer. Det er lettere å forbedre håndteringen av disse avfallsstoffene enn å endre selve DNA-et.

Og som Nilsen har nevnt tidligere i artikkelen: Om man skal bli virkelig gammel, så må man unngå alvorlig sykdom.

Hun sier det ligger en risiko i å skulle reparere DNA-skadene som kan føre til sykdom.

– Noen mener at vi kan øke cellenes evne til å reparere disse skadene, men reparasjonsenzymene kan også angripe friske baser, så jeg er ikke overbevist om at det er en god idé. Det er en balansegang.

– Hvis du bytter ut hjernen, hvem er du da?

Hva med teknologien, da? Kan ikke den komme så langt at man etter hvert blir i stand til å bytte ut de delene av kroppen som hindrer muligheten for å bli mye, mye eldre?

– Noen mener at man kan bytte til reservedeler, som man gjør med en slitt hofte, men det går ikke an å bytte ut alle celler i et levende menneske. Og så er det noe med hvordan ulike deler av et menneske fungerer sammen, det er ulikt fra hvordan delene i en bil fungerer sammen. Noe potensial er det nok ved å opprette et mer systematisk delelager: Du kan for eksempel bytte ut blodceller og det er klart at man da har sett ganske dramatiske forbedringer av helsen til mus i hvert fall. Man kan jo da tenke seg at det også kan gjøres hos mennesker, men så spørs det om det påvirker selve livslengden eller ikke, det vet vi ikke. Men vi tror det kan hindre sykdom. Og uansett, hvis du bytter ut hjernen, hvem er du da, spør Nilsen seg.

Det å unngå sykdom som forkorter livet er altså en viktig faktor når det kommer til hvor gamle mennesker kan bli. Men det finnes jo mennesker som går gjennom livet uten å få hjerteinfarkt, kreft eller annen sykdom. Hvorfor blir ikke de da 150 år?

– Det er derfor mange mener at det finnes en begrensning, og den ligger i hvordan biokjemien i celler fungerer, sier professor Nilsen.

Hun understreker at det å bli veldig, veldig gammel i seg selv nok ikke er så gjevt, man må ha helsen med seg også.

– Det å bli kjempegammel er bare interessant dersom man er frisk. Det er ikke noe særlig å bli 150 år om man har strevd med helsen siden man var 65. En fordel med å hemme aldringsprosessene vil være at mennesker lever lenger. Vi tror at man ved å bli friskere veldig mye lenger, kan bidra til samfunnet mye lenger, og at man kan ha flere ulike karrierer. Vi vil jo forvente at den reproduktive alderen også blir høyere, slik at man kan få barn lenger og kanskje flere barn enn i dag. Disse tingene må man tenke nøye gjennom. Vi bør ha klart for oss hvilke effekter det kan ha for bærekraft og for samfunnsstrukturen. Som samfunn bør vi være bevisst hvordan man eventuelt vil bruke denne forskningen.

– Spørsmål om det er interessant for samfunnet

Lege Wasim Zahid er spesialist i kardiologi, og har blant annet skrevet boka «Hemmeligheten. Slik lever du godt – lenge». Han interesserer seg for temaet som går på menneskers maksimale levealder.

OPPTATT AV TEMAET: Lege Wasim Zahid er spesialist i indremedisin og kardiologi. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Når vi snakker om maksimal levealder tror jeg de fleste forskerne er enige om at den øvre grensen er rundt 130 år, og at det rett og slett ikke er mulig å bli eldre enn det. Så hvis man har det som en grense, så sier det seg selv at den gjennomsnittlige levealderen ikke bare kan øke og øke, på et eller annet tidspunkt vil det flate ut.

– Så er jo et mer spekulativt spørsmål det om man kan gjøre ting som løfter den øvre begrensningen, for eksempel ved å gjøre genetiske endringer. Det vil jo tiden vise.

Samtidig spør han seg om vi virkelig vil at mennesker skal bli skikkelig, skikkelig gamle.

– Et annet spørsmål er jo om det er interessant for samfunnet at mennesker blir eldre og eldre, for enkeltmennesker kan det sikkert være interessant, men om det er en fordel for samfunnet med en eldre og eldre befolkning, er et annet spørsmål.