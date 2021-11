Leveringstid og ventelister på bil har ikke vært noe ukjent fenomen de siste årene. Særlig har det handlet om elbiler. Vi nordmenn har vært svært tidlig ute med å kjøpe disse i betydelige antall. Med begrenset produksjon har mange da måttet vente.

Korona-pandemien har gjort vondt til verre. Først måtte en rekke bilfabrikker stenge på grunn av smittefaren. Så kom en internasjonal mangel på såkalte halvledere og også store logistikk-utfordringer på øvrige deler og transport.

I sum gjør dette at mange bilprodusenter har måttet redusere aktiviteten kraftig. Det merkes nå godt på leveringssituasjonen.

På flere nye bilmodeller er det nå opp mot, og mer enn, halvannet års leveringstid. Hvis du bestiller bil nå, kan du altså ikke forvente å få den før i 2023.

Tesla er Norges mest solgte

– Dette er en fryktelig kjedelig situasjon, både for importører, forhandlere – og kunder. Litt ventetid kan nok mange tåle. Noen måneder, kanskje opp mot et halvt år. Men når det strekker seg over ett år fra man bestiller og til bilen kommer – da er det nok grunn til å tro at mange i stedet velger noe annet, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han tror dette kan komme til å endre på mye i bilmarkedet fremover:

– De som kan levere biler raskt, får en stor fordel. Se for eksempel på et merke som Tesla. Tidligere har de slitt med å få nok biler til å dekke etterspørselen. I år har det virkelig løsnet, resultatet er at Tesla med god margin er Norges mest solgte bilmerke. De har også den mest solgte bilen, med sin Model 3. Og kanskje enda mer imponerende: På bare to måneder har de levert ut 4.800 eksemplarer av sin nye Model Y. Hvis den fortsetter i dette tempoet, er det faktisk ikke umulig at den vipper Model 3 ned fra bestselgertronen i år, sier Møller Johnsen.

Tesla har et knallår i Norge i år, de leverer ut både Model 3 (bildet) og Model Y i store antall. Foto: NTB Scanpix

Umiddelbar levering

Teslas suksess de siste årene har tatt store markedsandeler fra de øvrige bilmerkene som er representert i Norge. Nå er de etablerte også under kraftig press fra nye og kinesiske merker som har kommet til landet den siste tiden.

Flere av disse har også sikret seg gode leveranser av biler. Det kan gi dem en flying start i det norske markedet.

En av dem er BYD, som har lansert den store og elektriske SUV-en Tang i høst. Importøren RSA melder at den er en av få elbiler på markedet med umiddelbar levering. Der andre altså sliter med mangel på deler, er BYD i en heldigere situasjon:

Her starter bilene på den lange veien til Norge

BYD er ett av de nye bilmerkene som har kommet til Norge i år. Målsetningen er klar: Å ta betydelige markedsandeler fra de etablerte merkene.

– Alltid biler på lager

– Som eneste bilprodusent i verden som produserer egne batterier, batteristyringssystemer og microchips, er ikke BYD berørt av dette. Til sammen ankommer det 1.500 BYD Tang i løpet av året. Det er også god tilgang på el-varebilen BYD T3, opplyser importøren.

De tar også inn flerbruksbilen Maxus Euniq med syv seter og god bagasjeplass. Også den er på lager i Norge.

– Bakgrunnen for denne unike leveringssituasjonen er RSAs langsiktige filosofi om å alltid ha biler på lager for rask levering, ved å bestille et stort antall biler til eget lager på Drammen Bilhavn. Dette er en stor fordel for kunder som ønsker bilen levert raskt. Det er også ventet avgiftsøkning på enkelte bilmodeller fra nyttår, noe som gjør det gunstig å få bilene levert nå, skriver RSA i en pressemelding.

Fullt: Sjekk dette bildet fra Drammen havn

Suzuki Across er nøyaktig samme bil som Norges mest solgte ladbare hybrid så langt i år, nemlig Toyota RAV4. Suzuki-importøren opplyser at de har biler på lager her hjemme.

Uforutsigbart marked

Denne avgiftsøkningen handler om ladbare hybrider. Her er RSA importør av Suzuki Across, som er samme bil som bestselgeren Toyota RAV4. Også her er det biler på lager, som kan leveres ut før en eventuell avgiftsøkning.

– Avgiftsøkningen på ladbare hybrider, mulig moms på de dyreste elbilene og i tillegg delemangel og leveringsproblemer: Alt dette gjør det norske bilmarkedet veldig uforutsigbart akkurat nå. Det kan gi store endringer i høst, sannsynligvis også til neste år. Og da snakker vi variasjoner i en størrelsesgrad vi ikke har har vært vant til tidligere, avslutter Vegard Møller Johnsen.

