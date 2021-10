Avis: Derfor har spillerne mistet tilliten til Solskjær

Manchester United-manageren er fortsatt svært godt likt blant spillerne. Likevel hevdes det at de har mistet troen på at han er riktig mann for klubben.

Det ulmer i Manchester United etter 0-5-tapet for Liverpool, og Manchester Evening News meldte mandag at klubben vurderer å sparke manager Ole Gunnar Solskjær.

Samme avis skriver at spillerne ble holdt igjen inne på Old Trafford i to timer etter at sluttsignalet lød søndag, og nå kommer The Telegraphs James Ducker med en rapport fra innsiden av United-garderoben.

Der åpner han med å understreke noe som skiller nordmannen fra hans forgjengere:

«Solskjær er fortsatt godt likt på et personlig nivå av spillerne, og det ikke noe av den dårlige stemningen som markerte slutten på José Mourinhos tid som United-manager. Ei heller er han en upopulær mann i troppen som Louis van Gaal», påpekes det.

– Du vil ikke finne én spiller som ikke liker Ole på et personlig nivå. Han er en fin fyr, men vi er kommet til et punkt der spillerne har mistet tilliten til hans taktikk og laguttakene, sier en ikke navngitt kilde til avisen.

Ellevill rapport fra Uniteds «garderobe»:

Bailly-konfrontasjon

Det som ifølge avisen taler mot Solskjær er at spillerne har mistet tilliten til hans taktiske valg og laguttak, samt det som beskrives som en motvilje til å ta store avgjørelser og overbærenhet til underpresterende spillere og stjerner.

Ifølge avisen skal Eric Bailly ha utfordret Solskjær åpent etter 2-4-tapet for Leicester, der han angivelig skal ha spurt manageren om hvorfor han valgte en stopper som ikke var i form.

Bailly ble vrakt til fordel for kaptein Harry Maguire, som startet kampen etter å ha gjennomført kun én treningsøkt etter sitt skadeopphold på tre uker. Maguire har siden den gang også startet kampene mot Atalanta og Liverpool, men i likhet med så mange andre har han ikke imponert.

Det heves også at det er bekymring over at de samme feilene gjentas, og at enkelte spillere favoriseres.

Henry Winter i The Times har støttet Solskjær hele veien, men også han melder nå fra kommentarplass at det går mot slutten.

«Stillheten sa alt: Ole Gunnar Solskjærs tid er forbi i Manchester United», skriver han.

VAR-rommet 10: – Tidenes oppgjør

– På mange måter perfekt

Ifølge Manchester United-kjenner Mark Ogden i ESPN har flere stjerner mistet troen på Solskjær.

Det samme melder The Guardian, som skriver at United-direktør Richard Arnold har avlyst mandagens møter for å snakke med eierne. Samtidig svirrer det rykter om at Antonio Conte kan erstatte nordmannen.

– Når klubben ikke sier noe, kan det bety at de jobber bak lukkede dører. Det eneste som holder Ole i jobben nå er at det ikke er noen åpenbare kandidater. Det er Antonio Conte, som har han en meget god CV med tanke på titler. Men han er en utfordrende karakter, og det har ikke United ønsket etter Mourinho, noe som var årsaken til at de hentet Ole, sier Mark Ogden til TV 2.

Han mener Solskjær står for det meste klubbledelsen ønsker fra en manager.

– De liker ikke å sparke folk, og de liker ikke konfrontasjon. Kanskje overlever han på grunn av det og på grunn av at han er en klubblegende. Han er på mange måter den perfekte manageren for klubben, sett bort ifra at de ikke vinner nok kamper, sier Ogden.