Håner Alec Baldwin etter tragisk skyteepisode

Donald Trump jr. selger t-skjorter på nettsiden sin der han håner Alec Baldwin, etter at skuespilleren med et uhell avfyrte skudd og drepte en filmfotograf.

Etter den tragiske hendelsen under filminnspillingen av «Rust», der Baldwin avfyrte skudd og drepte filmfotografen Halyna Hutchins, gjør Donald Trump sin eldste sønn narr av skuespilleren.

På nettsiden sin selger han t-skjorte hvor det står «våpen dreper ikke mennesker, Alec Baldwin dreper mennesker».

Det melder flere medier som The Hill og Vanity Fair.

Avviser kritikk

Siden hendelsen har Trump jr. flere ganger delt memes av Baldwin på Instagram. På plattformen har han også delt bilder av t-skjorten som han nå selger.

Selv har han avvist all kritikk av handlingene i en Instagram-story.

– All helligheten du ser der ute kan tappe meg. Hvis en annen person hadde gjort det, ville Alec Baldwin bokstavelig talt vært den første til å pisse på noens grav og prøve å trekke en konklusjon. F*ck ham.

SKARP AMMUNISJON: Revolveren Alec Baldwin benyttet viste seg å være ladd med skarp ammunisjon. Foto: Jim Weber

Tragedie

Baldwin har lenge vært en talsmann for en innstramming av våpenlovene i USA, og i løpet av Donald Trumps fire år som president gjorde skuespilleren ofte narr av Trump i satireshowet «Saturday Night Live».

Kort tid etter hendelsen tok Baldwin til Twitter.

– Det finnes ikke ord som kan uttrykke mitt sjokk og min sorg vedrørende det tragiske uhellet som tok livet av Halyna Hutcins, en kone, en mor og en dypt beundret kollega.

Han skrev videre at han samarbeider med politiet for å finne ut hvordan ulykken, som han omtaler som en tragedie, kunne skje.

Baldwin er ikke siktet i forbindelse med den tragiske hendelsen.

INNSPILLING: Bildet viser Bonanza Creek Ranch, settet hvor filmen Rust spilles inn, en dag etter ulykken Foto: Roberto E. Rosales

Avfyrte skudd på ølbokser

Det er også kjent att Baldwin øvde på å trekke revolveren fra hylsteret og sikte mot kamera da filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept, ifølge regissøren Joel Souza.

Nå skriver også den amerikanske underholdningssiden The Wrap, at våpenet ble brukt av filmteamets ansatte bare timer før tragedien.

Ifølge kilder til avisen skal medlemmer av filmteamet hatt med seg flere revolvere som skulle brukes som rekvisitter. Da de ønsket å få tiden til å gå, skjøt de med skarp ammunisjon mot ølbokser.

Informasjonen, som også er referert av CNN, er ennå ikke offisielt bekreftet. Når The Wrap ber om en kommentar, viser de ansvarlige for filmen til en tidligere uttalelse om at «sikkerhet kommer først».

Disse opplysningene kan også være en sentral brikke i politiets etterforskning.