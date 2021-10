Ber folk om å slette bilder for å redde miljøet

Ifølge en ny rapport kan lagring av millioner av bilder og videoer på servere rundt om i verden skape et karbonfotavtrykk som tilsvarer en mengde langdistanseflyvninger.

Det er det britiske Institutt for ingeniør- og teknologivitenskap (IET) som står bak rapporten, gjengitt av blant andre Sky News. Her anslås at en gjennomsnittlig voksen person i Storbritannia tar rundt 900 bilder i året, noe som kan være dårlig nytt for miljøet.

Flere kilo CO2 per person

Ifølge rapporten tar britene i gjennomsnitt fem bilder for hvert bilde som legges ut på nettet. Det betyr at man ofte tar mange bilder av samme motiv, som gjerne havner i glemmeboka.

Rapporten omtaler disse som «uønskede» bilder, som bare ligger lagret på telefonen uten å ha noen annen funksjon enn å ta opp plass.

Dette blir etter hvert veldig mange bilder, som tilsvarer veldig høye utslipp.

Ifølge rapporten utgjør telefondataen over ti kilo CO2-utslipp per person årlig. Utregningen er basert på energibruken som går med på å lagre bildene, enten på personlige eller delte skyservere.

Unødvendig datastrømming, nedlastning og lagring av gamle e-poster og meldinger utgjør også en stor del av dette regnestykket.

Digital «avfallssortering»

Klimaforsker Borgar Aamaas i Cicero, bekrefter at tallene fra det engelske byrået ser realistiske ut, og mener de kan overføres til norske forhold når man ser på CO2-avtrykk per hode.

For å forklare hvor mye 10,6 kilo CO2 er, sammenligner Aamaas det med å kjøre en gjennomsnittlig dieselbil i seks mil.

– Så hvis man skal kutte sitt årlige CO2-utslipp, er det adskillig mer besparende å bytte fra fossilt brennstoff til elbil, enn å slette bilder og videoer fra skyen, sier han.

Bilder og annen telefondata lagret i skyen krever store mengder energi. Foto: Loic Venance/AFP

Men sammenligner man det med noe annet nordmenn er veldig flinke til, nemlig avfallssortering, er saken en annen.

– Å rydde opp digitalt kan absolutt gi en effekt som ligner på den å sortere husholdningsavfall, uten å ha nøyaktige tall foran meg, sier Aamaas til TV 2.

– Det er volumet på vår digitale aktivitet som gjør at det totale utslippet blir så høyt, sier han.

Høy totalsum

Den britiske rapporten tar utgangspunkt i britenes mobilbruk, og kommer med et oppsiktsvekkende funn: britenes totale CO2-utslipp tilknyttet unødvendig lagret data, tilsvarer 112.500 tur/retur-flyvninger fra London til Australia.

– Frem til nå har man hatt stort fokus på at mesteparten av karbonutslippet kommer fra flyindustrien, transport og matindustrien, eller løsninger som solcellepaneler, mikrogenerering, eller lagring av energi ved hjelp av kraftverk og varmepumper. Men det er ikke alt, sier Chris Cartwright, én av lederne ved IET.

Noen av britenes skitneste data-vaner er, ifølge byrået:

Å ikke slette flere versjoner av ønsket bilde

Å bruke to eller flere enheter samtidig

Passiv streaming (Å streame videoinnhold du ikke følger med på)

Å ikke slette arkiverte meldinger med bilder på meldingstjenester

Å spare på gamle SMSer

– Slå av kameraet på Zoom

Cartwright mener at vår hyppige mobilbruk kommer med en skjult karbonkostnad. Han påpeker at fleste av oss ikke er klar over at det trengs enorme strømkrevende datasentre for at man skal kunne benytte seg av skylagring.

IET sier at trenden rundt det store utslippet knyttet til lagring ikke viser tegn til nedgang.

For å leve en mer bærekraftig nettlivsstil, anbefaler de personer om å slette unødvendige e-poster og bilder, å slå av funksjoner som for eksempel automatisk avspilling på podcaster og digitale strømmetjenester, og å slå av videokameraet under Zoom-samtaler.

Energieffektivisering

– Digitalisering betyr at utslipp går ned. Det er for eksempel langt mindre utslipp ved å sende en epost enn et papirbrev, men volumet er nytt. Vi pleide ikke å sende hundrevis av papirbrev med bilder før, sier Aamaas.

Han påpeker at det stadig skjer energieffektivisering på databruk, så selv om mengder data øker i verden, er det ikke sikkert vi kommer til å se tilsvarende kraftig økning utslipp knyttet til dette.

I snitt forårsaker hver nordmenn ut ti tonn CO2-utslipp per år, så det anslåtte personlige dataforbruket står for anslagsvis en promille av dette.