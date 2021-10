Ble funnet i sump – dødsårsaken er fortsatt et mysterium

FBI bekreftet onsdag forrige uke at de hadde funnet levninger i området hvor de lette etter Brian Laundrie (23), forloveden til den drepte Instagram-eventyreren Gabrielle «Gabby» Petito (22).

Kort tid senere ble det kjent at funnet dreide seg om Laundries levninger, etter å ha etterlyst 23-åringens tannlege-historikk.

Funnet kom etter at politiet hadde iverksatt en omfattende, nasjonal leteaksjon etter Laundrie, og 37 dager etter at 23-åringens foreldrene sist så ham.

Uklar dødsårsak

Levningene ble funnet i et naturreservat like ved familiens eiendom i North Port i Florida, hvor både Petito og Laundrie bodde.

Avisen The Gaurdian skriver tirsdag at den første obduksjonen av levningene ikke kunne avdekke Laundries dødsårsak. Familiens advokat sier nå at rettsmedisinerne vil gå grundigere til verks for å få oppklart mysterietom at mer intensive undersøkelser vil bli gjort.

– Jeg ble fortalt at dødsårsaken ikke var fastslått. Levningene har blitt videresendt for ytterligere andersøkelser, sa Steve Bertolino, Laundrie-familiens advokat.

Ingen begravelse

Verken rettsmedisinerne i saken eller FBI har kommentert saken, opplyser avisen.

Etterforskerne fant også en ryggsekk og en notatblokk i nærheten av der Laundries levninger ble oppdaget. Det er enda ikke kommet noen ytterligere informasjon om hva disse inneholdt.

Levningene etter Brian Laundries kropp vil bli kremert, og familien har enda ikke planlagt noen begravelse for sønnen, opplyser advokat Bertolino.

Kvalt til døde

22 år gamle Gabrielle «Gabby» Petito ble funnet drept i september, etter å ha vært på reise gjennom USA sammen med kjæresten Laundrie.

Etter parets reise vendte Laundrie hjem til Florida alene, og forsvant etter å ha vært der i en uke. Like etter funnet av Petito ble det klart at forloveden var under kriminaletterforskning. Søket etter ham foregikk i flere uker.

KVALT: Undersøkelser viser at Gabby Petito ble kvalt til døde. Hun ble funnet drept etter å ha vært på ferie sammen med forloveden Brian Laundre. Foto: AP

I midten av oktober ble det offentlig gjort at Petito ble kvalt, og at kroppen hennes trolig hadde lagt ute i tre til fire uker før den ble funnet.

Laundrie er ikke siktet for drapet, men FBI gikk ut med arrestordre på ham i slutten av september. Grunnen var ulovlig bruk av et bankkort, og han skal ha tatt ut mer enn 1000 dollar, rundt 8000 kroner, mellom 30. august og 1. september.