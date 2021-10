Presidentens AIDS-påstander ble for mye for Facebook

Facebook og Instagram fjernet en video av Brasils president, Jair Bolsonaro, hvor han hevdet at koronavaksiner kunne føre til at folk kunne utvikle AIDS hyppigere.

I fjor fikk president Jair Bolsonaro påvist koronaviruset. Siden har han takket nei til vaksinen, og fremmet en rekke tvilsomme påstander om både viruset og vaksinen.

Forrige uke var Bolsonaro på banen igjen, med det som må være blant presidentens merkeligste utspill hittil.



Brøt med retningslinjene

I en video delt på sosiale medier hevdet Bolsonaro at folk fra Storbritannia, som hadde fått to doser av koronavaksinen, har større sannsynlighet for å utvikle AIDS enn de som ikke er vaksinerte.

De oppsiktsvekkende påstandene fikk ligge ute for Bolsonaros følgere i tre dager, før Facebbok søndag kveld fjernet innholdet. Dette fordi AIDS-påstanden bryter med selskapets retningslinjer.

– Våre retningslinjer tillater ikke uttalelser om at koronavaksiner verken dreper eller skader mennesker, skriver selskapet i en e-post til Associated Press.

Facebook har enda ikke svart på spørsmål om hvorfor det tok tre dager fra videoen ble publisert til den ble fjernet.

Ikke første gang

Uttalelsen føyer seg inn i en lang rekke tvilsomme påstander fra mannen med kallenavnet «Tropenes Trump». Bolsonaro har tidligere sådd tvil om vaksinen, spesielt mot den kinesiske varianten Sinovac.

Presidenten har også advart brasilianere om de som opplever bivirkninger etter å ha blitt vaksinert med Pfizer-vaksinen, ikke vil kunne ha noe rettslig klagerett. Bolsonaro hevdet også at dette gjaldt kvinner som fikk skjeggvekst og mennesker som forvandlet seg til alligatorer.