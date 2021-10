Kanye Wests klesmerke saksøkes av myndighetene

Forrige uke saksøkte delstaten Kanye Wests populære klesmerke. I søksmålet, som er omtalt av Los Angeles Times, anklager myndighetene klesmerket Yeezy Apparel og artistens tilhørende selskaper for å bryte Californias forbrukerlover.

Dersom et produkt blir kjøpt via internett, krever disse lovene at selgeren sender produktet innen 30 dager. Hvis ikke, er selgeren lovpålagt å refundere kjøperen, eller foreta seg andre tiltak for å bøte på skaden. Disse tiltakene inkluderer blant annet å varsle kjøperen om at sendingen er forsinket.

Ettertraktet vare

West er først og fremst er kjent for musikken, men er også anerkjent navn også innenfor moteverden. Yeezy er kjent for et minimalistisk og eksperimentelt uttrykk, og har vært god butikk for West. Ifølge Forbes er artisten god for 1.8 milliarder dollar, mye takket være moteeventyret.

Yeezy viste frem skokolleksjonen sin under New York Fashion Week i 2015. Foto: Bebeto Matthews/REUTERS

Særlig skosamarbeidet med Adidas er uhyre populært. Skoene, som ganske enkelt går under navnet Yeezy, produseres i begrenset opplag, og den enorme etterspørselen gjør at skoene ofte videreselges for tusenvis av dollar. De som ønsker å kjøpe seg sko til utsalgspris, må ofte belage seg på lang ventetid.

Bøter og oppreisning

Statsadvokaten i California anklager West og Yeezy for å ikke varsle kundene om at produktene ikke er sendt innen fristen på 30 dager. I tillegg hevdes det at selskapet gir en falsk eller misvisende fremstilling av når produktene sendes.

– Dette gjelder særlig i tilfeller hvor kunder betaler ekstra for rask levering, heter det i søksmålet.

Kanye West viste frem 2019-modellen av Yeezy. Foto: David Martin/AP Photo

Søksmålet krever nå at Yeezy stanser med de påståtte lovbruddene. I tillegg forlanger myndighetene at selskapet betaler en bot på 2500 dollar per lovbrudd, i tillegg til oppreisning til hver av de berørte kundene.

Representanter for Yeezy har foreløpig ikke kommentert søksmålet.