Fikk sparken etter våpen–tabbe i 2019

I etterkant av dødsfallet har stadig flere detaljer dukket opp om de kritikkverdige sikkerhetsforholdene under innspillingen av «Rust». Nå melder både CNN og nyhetsbyrået AFP at den assisterende regissøren Dave Halls, som leverte våpenet til Alec Baldwin, tidligere har fått sparken for en liknende, våpen-relatert hendelse.

I 2019 jobbet nemlig Halls som assisterende regissør på filmen «Freedom's Path», da en rekvisittpistol gikk av. En av lydteknikerne ble skadd i hendelsen, sier produksjonsselskapet Rocket Soul Studios.

Halls fikk «umiddelbart sparken» etter hendelsen, en avgjørelse han selv hadde full forståelse for. Lydteknikeren fikk behandling både på settet og senere på sykehus, og var tilbake på jobb et par dager senere.

Dødsulykken har fått flere til å kreve endringer i filmbransjen. Foto: Kevin Mohatt/REUTERS

Flere klager

Hendelsen på «Freedom's Path» var ikke første gang Halls havnet i trøbbel. Tidligere i 2019 jobbet han med filmen «Into The Dark», hvor en rekvisitør meldte fra om oppførselen hans til ledelsen.

Halls skal blant annet ha «gitt blaffen i sikkerhetsrutiner» tilknyttet våpen, og insisterte på å fortsette innspillingen etter at en filmarbeider hadde besvimt på settet, skriver Associated Press.

Halls har selv ikke kommentert påstandene.

Utsatt på ubestemt tid

Etter den tragiske ulykken er innspillingen av «Rust» utsatt på ubestemt tid. Produksjonsselskapet sier ingenting vil fortsette før etterforskningen er fullført, men utelukker ikke at utsettelsen kan vare lengre.

Ulykken skjedde etter av Halls ga skuespiller Alec Baldwin en rekvisittpistol, og ropte «kaldt våpen», et tegn på at våpenet var trygt å bruke.

Politiet etterforsker fremdeles dødsulykken som skjedde like utenfor Santa Fe. Foto: Jae C. Hong/AP Photo

Våpenet var derimot skarpladd, og sekunder senere ble filmfotograf Halyna Hutchins og regissør Joel Souza skutt. Hutchings ble skutt i brystet, og døde senere av skadene.

Halls har selv forklart at han ikke var klar over at pistolen var skarpladd, og ifølge rettsdokumenter valgte han den tilfeldig fra et bort med to andre rekvisittvåpen.