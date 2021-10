– Solskjær har virkelig svekket sin posisjon

Manchester United-kjenner Mark Ogden tror Ole Gunnar Solskjær ikke har lenge igjen på Old Trafford. The Times' Paul Hirst sier Solskjær hadde full tillit for få uker siden, men er mer usikker nå.

I engelske medier rapporteres det at Ole Gunnar Solskjær har mistet støtte i Manchester United-garderoben etter det pinlige 0-5-tapet mot Liverpool.

Manchester Evening News hevder storklubben vurderer å sparke Solskjær før lørdagens TV 2 Sport Premium-sendte kamp mot Tottenham.

– Det er et flaut resultat (0-5) for hele klubben, og måten det skjedde på reflekterer ikke godt for Solskjær med tanke på taktikk og mentalitet, sier Paul Hirst, som dekker Manchester United for The Times, til TV 2.

– Jeg snakket med noen innad i klubben for noen uker siden. De sa til meg at han ville beholde jobben selv om de tapte de fem neste kampene, men jeg tror ikke denne ydmykelsen var med i beregningen. Tiden vil vise, men han har virkelig svekket sin posisjon. Man kan ikke ha et resultat som det uten at noen betviler hans evner til å styre jobben, fortsetter Hirst, som mandag ikke satt på opplysninger om at Solskjærs jobb var truet.

Manchester United har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Manchester United står med fem tap på sine ni siste kamper i alle turneringer. I Premier League ligger Solskjær og hans menn på sjuendeplass etter fire strake kamper uten seier. Det er allerede åtte poeng opp til Chelsea på topp.

– Jeg tror ikke han har lenge igjen

Manchester United-kjenner Mark Ogden i ESPN mener Solskjær står for det meste klubbledelsen ønsker fra en manager.

– De liker ikke å sparke folk, og de liker ikke konfrontasjon. Kanskje overlever han på grunn av det og på grunn av at han er en klubblegende. Han er på mange måter den perfekte manageren for klubben, sett bort ifra at de ikke vinner nok kamper, sier han til TV 2.

Ogden mener imidlertid det er tvil rundt stillingen til Solskjær.

– Å tape 0-5 mot Liverpool er så ille som man får det, og det vet Ole. Han har vært lenge nok i klubben til å vite at det er enkelte kamper man ikke kan tape, og i alle fall ikke på den måten. Katastrofe for Manchester United, er det det for Solskjær? Personlig vil han nok være langt nede og lure på om han er rett man for jobben, men sånn som ting er akkurat nå sier ikke Manchester United at han er trygg eller usikker, sier ESPN-journalisten, før han legger til:

– Men jeg tror ikke han har lenge igjen, med mindre ting endrer seg veldig, veldig raskt, sier han.

Tror på tre skjebnekamper

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror Solskjær får mer tid, men at han må levere resultater på kampene før landslagsoppholdet neste måned.

– Jeg tror egentlig han har hatt mer støtte internt enn det mange andre har trodd. Mange har ropt på hans hode, men jeg tror han har sittet ganske trygt, men dette er en ny situasjon, for nå er det en ny dimensjon. Tapet for Liverpool var katastrofalt, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

– Det bygger opp en storm og et skred av ønsker om at han skal gå av, og det er ganske vanskelig å stå imot for en klubb, men jeg tror kanskje han får holde på videre til landslagspausen. Da er det tre kamper, borte mot Tottenham og Atalanta og hjemme mot Manchester City. Han må i så fall vinne to av de tre kampene for å få fortsette etter landslagspausen, mener Thorstvedt.

TV 2 snakket mandag med Andy Mitten, redaktør i supportermagasinet United We Stand. Han mener det ikke er eiernes stil å sparke en manager midt i sesongen.

– José Mourinho mistet jobben i desember, og han sa selv at han fortjente det. Humøret var elendig da, men Ole endret alt det. Han har virkelig gjort forbedringer. Men humøret til fansen er grusomt nå, fordi resultatene har vært så dårlig. Se på Manchester Uniteds spillere, det er fullt av verdensklassespillere, sier Mitten.

– Er han manager på denne tiden neste år?

– Veldig vanskelig spørsmål. Appetitten for å kvitte seg med Ole har vært veldig lav innad i klubben. Realiteten er at resultatene og prestasjonene har vært forferdelige i det siste. Ole har hatt støtte og tålmodighet. Dette var året de skulle kjempe om tittelen, og den er langt unna for øyeblikket. Fortsetter dette ser jeg ikke en vei ut for ham, sier Andy Mitten.