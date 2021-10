Anker egen påstand om frifinnelse av Kypros-kidnapper: – Helt sjokkerende

For tre uker siden ba aktor om at Halden Tingrett måtte frifinne mannen som er tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros. Nå anker statsadvokaten i Oslo sin egen påstand om frifinnelse.

52 år gamle Torkel, som ble frifunnet av Halden tingrett for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros, var tydelig preget da TV 2 snakket med han på telefonen mandag ettermiddag.

PSYKISK BELASTENDE: 52 år gamle Torkel går nok engang en usikker fremtid i møte når statsadvokaten nå anker frifinnelsen hans. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er helt sjokkerende, for å si det pent. Alle var jo enig i domstolen, sier en opprørt Torkel til TV 2.

Det er nå litt over tre uker siden at aktor i straffesaken mot Torkel ba retten om å frifinne 52-åringen, etter at bevisene mot ham var lagt frem i retten. Mandag kom nyheten at statsadvokat Jeanette Westlund Hegna anker dommen.

For Torkel, som TV 2 har valgt å ikke publisere etternavnet til av hensyn til datteren, kom beskjeden som et sjokk.

– Jeg var helt sikker på at dommen nå var rettskraftig, siden det var påtalemyndighetene selv som ba om at jeg måtte frifinnes. Jeg skjønner virkelig ikke hva som skjer her, sier Torkel.

Ble trodd i retten

I seks år har Torkel blitt stemplet, og senere tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros. Han og hans kypriotiske ekskone har i flere år kranglet om foreldreretten til deres felles datter.

I 2017 ble han internasjonalt etterlyst av interpol da han dro til Kypros for å hente datteren tilbake til Norge. Det er nå over fire år siden han sist så datteren.

Han er fradømt foreldreretten i flere rettsinstanser både på Kypros og i Norge, men under straffesaken i Halden for tre uker siden ble det lagt frem bevis for at moren har løyet og forfalsket dokumentasjon i saken.

Mener dommen er feil

Det var politiadvokat Håvard Tafjord som til slutt la ned påstand om at Torkel måtte frifinnes i saken.

ANKER: Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna opplyser at hun anker dommen. Foto: Privat

Nå har altså hans overordnede, Jeanette Westlund Hegna, anket dommen.

– Vi anker fordi vi mener at dommens premisser og dommens slutning er feil. Vi anker både fordi vi mener loven er anvendt feil, og fordi vi mener at rettens bevisvurdering er feil, sier statsadvokat Jeanette Westlund Hegna til TV 2.

– Er det riktig at aktor i saken konfererte med statsadvokaten før han la ned påstand om frifinnelse?

– Det er riktig, det ble foretatt en kort orientering om bevissituasjonen fra møtende aktor i saken. Når det er sagt, så er det statsadvokaten som har ankekompetanse i disse sakene. Det betyr at vi har myndigheten til å angripe dommen med en anke, sier Westlund Hegna.

– Var du tilstede under behandlingen i retten?

– Nei. Jeg var ikke det.

– Hvordan kan du da med sikkerhet slå fast at dommen fra Halden tingrett er feil, når alle som var der, inkludert aktor i saken, mener det motsatte?

– Det er rettens bruk av den aktuelle lovbestemmelsen og bevisvurdering vi angriper med en anke i denne saken. Selv om aktor legger ned påstand om frifinnelse, skal retten foreta en selvstendig og samvittighetsfull prøving av bevisene og holde seg innenfor det tiltalen gjelder. Og sett ut i fra hva tiltalen, sammenholdt med de faktiske forhold i denne saken, så mener vi at rettens vurdering er feil, sier Westlund Hegna.

– Vi er i denne saken overbevist over skyld og vi mener vi kan føre bevis for det i en eventuell ankesak.

Sjokkert

Torkels forsvarer Mette Yvonne Larsen reagerer sterkt på at statsadvokat Hegna anker.

SJOKKERT: Mette Yvonne Larsen sier til TV 2 at hun er sjokkert over at statsadvokaten anker frifinnelsen av hennes klient. (Foto: TV 2)

–Jeg er sjokkert. Det er en skandale, og en fortsettelse av en allerede seks år lang krenkelse av min klient, sier Mette Yvonne Larsen til TV 2.

Larsen mener anken fremstår særlig uforståelig siden aktor i straffesaken, Håvard Tafjord, konfererte med statsadvokaten før han la ned påstand om frifinnelse.

– Jeg har ingen tro på at lagmannsretten tar denne saken. Det oppleves som et forsøk på å kjøpe tid, sier Larsen før hun legger til:

– Jeg har aldri tidligere opplevd at en statsadvokat anker aktors påstand om frifinnelse. Dette er komplett ulogisk.

Psykisk tungt

Etter det TV 2 erfarer vil det ta opp mot tre uker før lagmannsretten vil ta stilling til om de tar saken. For Torkel betyr det tre nye uker med usikkerhet.

– Jeg lurer på hva driver med. Det er helt uforståelig. Det er jo en veldig tungt psykisk. Det virker som de prøver å ta livet av meg. Er det ikke snart nok, spør Torkel.