Huitfeldt takket ja til Moskva-invitasjon under privat møte

Norge og Russlands utenriksministere, Anniken Huitfeldt og Sergej Lavrov, hadde et møte under fire øyne mandag kveld. – Har diskutert både ting vi er enige om og uenige om, sier Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møttes til en samtale mandag kveld.

Huitfeldt er vert for ministermøte i Barentsrådet, som finner sted i Tromsø tirsdag.

Allerede mandag kveld møtte hun altså Russlands utenriksminister på tomannshånd.

– Vi har hatt en god og åpen diskusjon, om områder vi er enige om og uenige om, sier Huitfeldt etter møtet.

– Vi ser frem til at vi skal åpne grensene, så vi kan møte hverandre, det er viktig både for Norge og Russland. Vi har også der vi er uenige, og det har gjenspeilet den samtalen vi har hatt i dag, sier Huitfeldt etter møtet.

Invitasjon

Huitfelt sier hun under møtet ble invitert til et møte i Moskva, noe hun takket ja til.

– Vi snakket om det videre samarbeidet, og jeg inviterte Huitfeldt til Moskva, sier Lavrov etter møtet.

Huitfeldt fortalte oppmøtte journalister litt om hva hun hadde tatt opp med Lavrov.

– Jeg tok selvfølgelig opp at vi er dypt bekymret for menneskerettssituasjonen i Russland, samt enkelte sikkerhetspolitiske spørsmål, sier hun.

De siste årene har russerne trappet opp etterretningen mot Norge.

Før helgen ble det kjent at russiske fartøyer også systematisk har kartlagt sivil norsk infrastruktur, som strøm- og kommunikasjonsledninger og rørledninger for olje og gass, på norsk sokkel i nord.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte om saken.

Problematisk forhold

Nylig utviste Nato åtte russiske diplomater og anklaget dem for spionasje. Det fikk Russland til å midlertidig avslutte alt samarbeid i Nato-Russland-rådet, noe Huitfeldt omtaler som «beklagelig».

Forholdet mellom Nato og Russland er nå på frysepunktet.

– Jeg vil ikke si Russlands forhold til NATO er katastofalt, for det fordrer at man har et forhold. Men vi har et forhold til Norge, og skal opprettholde det, sier Lavrov mandag.

Tirsdag møtes de to igjen når Barentsrådet holder sitt 18. toppmøte i Tromsø. Ved siden av Norge og Russland skal også Finlands og Islands utenriksministre delta på møtet.

Lavrov har vært Russlands utenriksminister i 17 år og regnes å stå svært nær president Vladimir Putin.