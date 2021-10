Advarer før toppmøte: – Veldig alvorlig

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) er svært bekymret foran klimatoppmøtet i den skotske byen Glasgow som starter 1. november og varer i to uker.

– Situasjonen er veldig, veldig, veldig alvorlig. Og det er også alvorlige konsekvenser hvis man mislykkes i å sette en tydelig kurs i Glasgow, sier Barth Eide til TV 2 og fortsetter:

– Det som er alvorlig, er om verdens land klarer å bli enige om å kutte utslippene så mye at klodens temperatur ikke stiger med mer enn 1.5 grader. Det er utslippsreduksjoner som harmonerer med dette målet som FN-toppmøtet, COP 26 , skal vedta. Men det blir svært utfordrende.

Parisavtalen

Bakgrunnen er Parisavtalen, som ble vedtatt i 2015, som sier at verdens land skal gjøre det de kan for å holde temperaturøkningen under 2 grader, og helst ned mot 1.5.

For at dette skal kunne skje, må utslippene av klimagasser halveres innen 2030 og verden må være klimanøytral. Det vil si at det må slippes ut mindre enn det vi klarer å absorbere innen 2050.

Ifølge Parisavtalen skal hvert enkelt land selv melde inn til FN hvor mye de er villige til å kutte. Det har de allerede gjort.

Og resultatet av det verdens land har sagt de vil gjøre, vil føre til en økning av utslippene, ikke en reduksjon.

Barth Eide ser at dette er utfordrende, men han håper at flere av de store utslippsnasjonene som Kina, Russland og India vil forsterke sine mål så mye at vi vil se en nedgang i utslippene.

– Alternativet er så forferdelig at vi er nødt til å få det til. Det er riktig at innmeldte mål, når vi ser på summen av innmeldte mål, så går de på ingen måte langt nok. Men det er bedre enn å ikke ha innmeldte mål. Men først og fremst må vi stramme til de målene, sier han.

Topper laget

Men hvis det skal skje, må flere land melde seg enten før eller under toppmøtet i Glasgow.

– Utslippsreduksjonene skulle egentlig vært levert inn før møtet, men det er fortsatt mulig å komme rett i forkant eller på selve stats- og regjeringssjefdelen av møtet, og oppgradere de målene. For dette er et løft man må ta i felleskap, sier Barth Eide.

Norge stiller med hele tre regjeringsmedlemmer i Glasgow. I tillegg til klimaminister Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre, vil også bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim være til stede.

Amerikanerne, som under president Trump meldte seg ut av Parisavtalen, er nå tilbake. Ifølge CNN stiller de med hele 13 medlemmer fra regjeringen. President Joe Biden har med seg både utenriksminister Blinken og spesialrådgiver John Kerry i tillegg til 10 andre fra USAs regjering.

Penger

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene møtte pressen i forkant av klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. Foto: Aage Aune / TV 2

Og det er ikke bare 1,5-gradersmålet som det skal forhandles om.

Paris-avtalen sier nemlig også at det skal settes av 100 milliarder dollar hvert år til klimatilpasning. Dette fondet skulle ha vært på plass i fjor, men er ennå ikke klart. Det har heller ikke kommet inn nok penger.

Hittil har man bare fått inn 80 milliarder.

– Vi ligger etter når det gjelder finansieringen, sier den norske forhandlingslederen Henrik Eriksen, som frykter at dette vil prege deler av møtet.

For penger til klimatiltak er viktig for mange av de fattigere landene, land som heller ikke har de helt store utslippene. De har forventninger om at dette kommer på plass i Glasgow.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram av regjeringen Solberg foreslås det at Norge bidrar med drøye åtte milliarder i året til dette fondet. Espen Barth Eide antydet på et pressemøte foran toppmøtet at Norge vil komme til å øke denne summen.

Vil ha felles regler

Det tredje store temaet under klimaforhandlingene blir det som kalles regelboka. Her må det på plass felles regler for alle land, like måter å registrere utslipp på og et system for å sørge for at klimakvoter som handles over landegrenser ikke telles flere ganger.

Dette er et viktig og komplisert område. Norge leder arbeidsgruppen sammen med Singapore som skal sørge for at det blir enighet om felles regler på dette området.

Stor usikkerhet

Klimaforsker Jan Sigurd Fuglestvedt ved forskningssenteret Cicero, er skeptisk til at 1,5-målet blir nådd før timeglasset løper ut i 2030.

SKEPTISK: Klimaforsker Jan Sigurd Fuglestvedt var bidragsyter til FNs sjette klimarapport (IPCC). Han er bekymret for at verden ikke klarer å nå det ambisiøse 1.5-målet innen 2030. Foto: Annika Byrde / NTB

Han var selv bidragsyter og nestleder for arbeidsgruppen som jobbet med det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer i FNs sjette klimarapport som kom ut i august. Der var det kun ett av fem mulige scenarioer som ikke overskred FN-målet om 1,5 grader.

– Vi kan begrense utslippene, men vi har allerede klimaendringer vi må tilpasse oss, så spørsmålet er hvor mye vi klarer å bremse oppvarmingen av kloden, sier han til TV 2.

Per dags dato er det beregnet at oppvarmingen av kloden har vært 1,11 grader. Hvis dette stiger til 1,5 grader, vil konsekvensene av de værendringene vi hittil har sett øke betraktelig.

– Det vi ser er at det skal brede tiltak til på tvers av sektorer og vedvarende kutt i utslipp for at vi klarer den ambisjonen, sier Fuglestvedt og peker på FNs klimarapport.

Han håper den ikke blir glemt når delegatene i Glasgow setter seg rundt forhandlingsbordet til helgen.

– Klimamodellene viser at det er fysisk mulig å nå Paris-ambisjonene, og så gjenstår det å se hva man får til i klimaforhandlingene og hva fremtidige utslipp blir, sier han.

SV vil øke

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV mener at Norge kunne ha bidratt med mer.

VIL KUTTE MER: SV-politiker og Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har troen på at Norge skal klare klimamålene som er satt. Hadde hans parti bestemt, kunne gjerne klimakuttene vært enda større. Foto: Petter Sørum-Johansen

– Jeg tror det er viktig at verdens land nå tar alvoret innover seg. For å gjøre det, så tror jeg at land som Norge er nødt til å gå foran og vise vei. Vise at det går an å ha gode liv, at vi kan skape arbeidsplasser og sysselsetting, samtidig som vi kutter utslippene.

– Så du tror ikke at når vi sier at vi skal kutte klimagassutslipp med 50-55 prosent, at vi er litt vel optimistiske?

– Nei, det er mulig å kutte norske utslipp med 55 prosent. SV har laget en plan som viser hvordan vi kan kutte med 70 prosent. Dette burde Norge definitivt gjøre, for vi har også et ansvar for den alvorlige situasjonen verden står i, sier Haltbrekken til TV 2.