Avis: Manchester United vurderer å sparke Solskjær

Søndagens 0-5-tap mot Liverpool kan være den siste kampen Ole Gunnar Solskjær fikk som Manchester United-manager.

Det melder Manchester Evening News, som hevder at klubben vurderer å sparke Solskjær før lørdagens Premier League-møte med Tottenham.

Manchester United står med fem tap på sine ni siste kamper i alle turneringer. I Premier League ligger Solskjær og hans menn på sjuendeplass etter fire strake kamper uten seier. Det er allerede åtte poeng opp til Chelsea på topp.

Ifølge Manchester United-kjenner Mark Ogden i ESPN har flere stjerner mistet troen på Solskjær. Det samme melder The Guardian, som skriver at United-direktør Richard Arnold har avlyst mandagens møter for å snakke med eierne.

– Når klubben ikke sier noe, kan det bety at de jobber bak lukkede dører. Det eneste som holder Ole i jobben nå er at det ikke er noen åpenbare kandidater. Det er Antonio Conte, som har han en meget god CV med tanke på titler. Men han er en utfordrende karakter, og det har ikke United ønsket etter Mourinho, noe som var årsaken til at de hentet Ole, sier Mark Ogden til TV 2.

Manchester United har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

– Tålmodigheten begynner å forsvinne

Andy Mitten, redaktør i supportermagasinet United We Stand, mener stortapet mot Liverpool var katastrofalt. Tålmodigheten med Solskjær er for lengst satt på prøve, mener han.

– Tålmodigheten begynte å forsvinne for noen uker siden, etter Everton-kampen. Støtten fra supporterne begynner å forsvinne nå. De sang navnet til Ole i Leicester-kampen og mot Atalanta, men det betyr ikke at de ikke har sine tvil. Fansen ville elsket det om han lyktes, men han vet at det er en resultatstyrt bransje og resultatene har vært forferdelige. Det er en stor bekymring, og med god grunn, sier Mitten til TV 2.

Paul Hirst, som dekker Manchester United for The Times, tror Solskjær fortsatt sitter ved roret i lørdagens kamp mot Tottenham.

– Det er sannsynligvis på grunn av navnet og hans forhold til klubben. Glazer har snakket mye om hvor mye de omfavner dette prosjektet, klubbens DNA og klubbens historie. Ingen kjenner det bedre enn Solskjær. Det hjelper han, men det får han bare så langt. De må kvalifisere til Champions League. Kommer man til den neste landslagspausen og de er på tiende- eller tolvteplass, tror jeg ikke det er noen argumenter for at han kan fortsette, sier Hirst til TV 2.

Medier: Conte lysten på jobben

Antonio Conte, som er arbeidsledig etter å ha forlatt Inter som seriemester forrige sesong, skal ifølge The Guardian og The Manchester Evening News være interessert i å snakke med Manchester United om managerjobben.

Tidligere Real Madrid-trener Zinédine Zidane har også vært nevnt, men Mundo Deportivo skriver at franskmannen ikke er klar for å returnere til benken ennå.

Solskjær undertegnet en ny treårskontrakt med Manchester United så sent som i juli. Kristiansunderen overtok etter José Mourinho i desember 2018.

– Nei, vi har kommet for langt med gruppen. Vi er for nære til å gi opp nå, sa Solskjær på spørsmål om han har tenkt på hvorvidt han er riktig mann.

Manchester United har spillefri i midtuken etter å ha røket ut av Ligacupen.

– Overlever han frem til helgen, må han vinne. Taper han mot Tottenham, Atalanta eller Manchester City er det kroken på døra. Han må vinne noe store kamper, så spørs det om han kan gjøre det, sier Ogden til TV 2.