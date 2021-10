Aksel Hennie skadet under innspilling – deler blodig bilde

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Aksel Hennie forteller at han har skadet seg under innspilling av en ny film.

Det forteller Hennie på sin Instagram-konto:

«ULYKKE PÅ SETT! ... bare et annet eksempel på det åpenbare faktum at livet er fylt av risiko», skriver Hennie under bilde av seg selv hvor blodet renner nedover ansiktet.

Skuespilleren deler også videoer av at han blir bandasjert.

«Vi kan prøve å skylde på oss selv eller andre, lage regler eller hva som helst annet for å prøve å regulere konsekvensene av våre handlinger, men ulykker vil fortsette å skje så lenge mennesker er involvert...», avslutter Hennie.

God kveld Norge har ikke lykkes å få en kommentar fra Aksel Hennie om saken.