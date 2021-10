Lege fikk diagnosen ADHD som 44-åring

– Jeg tror på mange måter at jeg var en rampunge, litt bøllete. Jeg var høyt oppe i trærne og inn og ut av legevakten med småskader. Ingen tenkte over at det kunne være noe den gangen. Jeg tror pappa syntes det var stas at jeg var aktiv. Men jeg glemte ting og var ikke så god til å følge opp lekser. Jeg lå ofte med vondt i magen på kvelden og visste jeg ikke hadde gjort leksene mine, sier lege Kristin Leer, som er aktuell med boken «ADHD – 7 veier til ny forståelse».

Årene går. Kristin blir eldre, tar utdannelse og får barn. Hun forteller at utdannelsen gikk veldig fint, for hun var i en boble. Det gikk også fint da barna var helt små, men så ble det vanskelig.

– Da barna skulle begynne på fritidsaktiviteter og hverdagslogistikken skulle gå opp, så stoppet det. Jeg klarte ikke å få med meg e-mailer, som at alle har med kaker hit og dit eller at barna skulle ha med seg en vedkubbe, for de skulle opp i skogen. Jeg klarte ikke å få dem til rett tid til rett sted. Følte hele tiden jeg løp og var forsinket til neste møte og neste møte. Jeg så andre fikk det til. Jeg følte meg steindum som ikke fikk det til.

Vendepunktet

Tidligere hadde Kristin vært til behandling for en depresjon, og lurte selv på om det kunne være ADHD. Men den gang var ikke ADHD blant voksne så godt kjent, og beskjeden var at hun som hadde fullført medisinstudiet ikke kunne være rammet.

Men så spesialiserte Kristin seg innen psykiatri og da kom vendepunktet.

– Når du spesialiserer deg innen psykiatri får du veiledere. I forbindelse med et kurs sa jeg at jeg måtte ha et strikketøy, for jeg var så stressa og trengte det for å kunne følge med på forelesningene. Så sier veilederen til meg: «Du har ikke litt ADHD da?»

– Jeg tenkte at jeg enten kunne le det bort eller faktisk spørre. Så spurte jeg: «Hvorfor tror du det?». Hun fortalte hva hun hadde observert. Det var så godt å høre at det jeg mistenkte selv var riktig, at jeg faktisk hadde et problem. Det var ikke det at jeg ikke klarte å ta meg sammen og prioritere riktig. Hjernen min var skrudd sammen slik at den type oppgaver var vanskelig for den.

Får mye kjeft

Mange med ADHD opplever å få ekstra kjeft for det de ikke får til, for at de glemmer og at det kan bli mye rot.

– Det har kanskje du opplevd også?

– Masse! Og det blir til slutt at du tar på deg skylden for det du ikke har gjort også. Du tenker automatisk; «Hva gjorde jeg galt nå?». Folk med ADHD blir ofte «people pleasers» fordi man prøver å kompensere. Man overkompenserer, og så kommer du skjevere og skjevere ut.

– Det er også tøft når du får en søskenflokk, hvor en eller to har ADHD. De med ADHD får uforholdsmessig mye kjeft, men da blir det også mindre oppmerksomhet på de andre. Selv om den som får kjeft opplever det som urettferdig, så får den oppmerksomhet.

Medisiner og behandling

Hva gjør man når man får ADHD i voksen alder? Det handler jo ikke bare om medisiner, noen velger å ikke ta det fordi de tror de blir flate og barberer vekk hele personligheten.

– Medisiner er kun en tredjedel av god ADHD-behandling. Men når det gjelder medisiner, er det ikke slik at man blir flat av ADHD-medisiner. Det var de gamle psykiatriske medisinene man ble flat av. Jeg tror mange barn som ble medisinert for 10-15 år siden opplevde å bli flate, men på grunn av at de ble overmedisinert. Den medisinen vi brukte den gangen var litt tøff.

Kristin forklarer videre at mange barn kan oppleve at de blir annerledes. Det skal man være litt forsiktig med. Men som voksen blir man ikke flat, såfremt man får riktig dose.

Men man trenger også det som kalles psykoedukasjon. Man trenger å lære om hvorfor disse tingene blir så vanskelig for meg. Hva kan jeg gjøre for å kompensere for det.

– Hvem skal lære oss det?

– Ifølge retningslinjene fra Helsedirektoratet heter det seg at ADHD-behandling skal være omfattende og helhetlig, men det skjer ikke. Veldig ofte får folk en resept, den blir trappet opp, og så tenker man at: «Jaja når fungerer det, også blir det skrevet ut». Kanskje har de hatt en eller to samtaler om hva ADHD er.

– Men medisinene fikser jo ikke ADHD. De er et hjelpemiddel som hjelper deg å fungere litt bedre i hverdagen, de samler deg litt. De gir deg evnen til å få betalt regningene i tide så du slipper å få inkasso.

Foreldre med fordommer

Mange foreldre kvier seg for å utrede sine egne barn for ADHD, ifølge Kristin. Hun sier vi har fordommer mot psykiatriske sykdommer generelt og det å være annerledes. Hun tror mange foreldre opplever at det blir påpekt alt som er galt med barnet deres, mens de ser en kjempefin person.

– Også er det det at vi ikke har lyst til å ha merkelapp på barna våre, men vi er jo også en del av dette samfunnet som har fordommer. Så får du denne typen diagnose, skal du ikke bare komme over alle andres fordommer; du skal faktisk komme over dine egne óg. Så spør deg selv hvis du er redd for å få satt en diagnose på barnet ditt: Har jeg noen fordommer også?

Det er viktig å forstå at ADHD-hjernen fungerer annerledes enn det vi kaller normal-hjernen, sier Kristin.

– Forstå det som gjør at det er vanskelig å komme seg av gårde i tide. Forstå at det ikke er vond vilje. Bruk den forståelsen til å tilrettelegge hverdagen. Skaff deg mestringsstrategier som fast plass for nøkkelen, alarmer på telefonen slik at du ikke drømmer deg bort. Bruk det du kan av nettverket rundt deg. Be om hjelp.

– Hva er grunnen til at stadig flere voksne får ADHD-diagnosen?

– For det første trodde vi at ADHD bare var en barnesykdom, så har det etter hvert blitt anerkjent at det finnes også etter man er 18 år. Så voksne arver diagnosen av foreldrene sine. Det er 80 prosent arvelighet.