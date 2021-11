Uvanlig trend blant ungdom - mener Tik Tok-videoer kan være årsaken

Forskere mener TikTok kan ha trigget tics hos unge. – Man vet at det å være eksponert for andre som har tics gjør at man kan kopiere, sier norsk ekspert.

Kanadiske forskere mener å ha sett en uvanlig tendens hos ungdom i alderen 12 til 25 år, under pandemien. Fenomenet er observert også i Europa, og nesten utelukkende hos unge jenter.

Pasientene kan ukontrollert utbryte banneord, klappe, eller slå seg selv eller andre. Forskerne kaller det funksjonell tics-lignende adferd, og mener utbruddene kan knyttes til en spesifikk kategori videoer på TikTok eller YouTube.

Det var Forskning.no som først omtalte saken i Norge.

– Dramatisk påvirket

Mange av pasientene har til felles at de har sett videoer, spesielt på TikTok, av mennesker med Tourettes syndrom, eller andre typer tics.

Dette kan ha trigget utviklingen av tics, mener forskerne.

«Familieforholdene er ofte dramatisk påvirket og forstyrret. Dessuten kan mange av disse ungdommene ikke lenger gå på skole eller jobb på grunn av symptomer, men er i stand til å utføre enkelte daglige aktiviteter (som bruk av smarttelefoner, datamaskiner og kreative prosjekter)», heter det i forskningsrapporten.

Ticsene beskrives som forbigående, og fenomenet kalles funksjonell tics-lignende adferd. Av 270 pasienter med tics ved en klinikk i Canada, falt 20 innenfor denne kategorien.

Flere av dem var fra før diagnostisert med depresjon eller angst.

Uvanlig

Det er relativt vanlig for barn å ha tics i en avgrenset periode, mens det som regel kreves at de er til stede i over et år for å kunne karakteriseres som Tourettes syndrom.

Mange viser de første tegnene på tics omkring seksårsalderen, og det er også flere gutter enn jenter som får tics og Tourettes syndrom.

Dermed skiller de nyoppdagede tilfellene seg ut, fordi de i hovedsak rammer jenter mellom 12 og 25 år.

Resultat av isolasjon

Forskerne knytter sammenheng mellom de nyoppdagede tilfellene av tics, og koronapandemien. Sosial isolasjon og mer bruk av sosiale medier kan nemlig ha vært en medvirkende årsak.

– Det er veldig fint at fagmiljøene er litt på tå hev med tanke på hva som dukker opp i kjølvannet av en pandemi, og den varianten her kan også være et utslag av at det har vært isolasjon og nedstenging. De unge sitter med mobiltelefonen og ser på TikTok og Youtube, og kan bli påvirket av det.

Det sier Egil Midtlyng, psykologspesialist ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni.

– Er det virkelig sånn at man kan utvikle tics av å se på andre med tics?

– Man vet at det å være eksponert for andre som har tics gjør at man kan kopiere. Det blir ikke sett på som tics, men ekkofenomener. Det er også studier som viser at en med tics som ser seg i speilet, vil kunne øke frekvensen av tics, sier Midtlyng til TV 2.

Ikke sett i Norge ennå

Han ser med interesse på forskningen, og forteller at det er mindre vanlig å utvikle tics etter 18-årsalderen, slik forskningen tyder på at flere skal ha gjort.

Midtlyng er likevel ikke kjent med at fenomenet har forekommet i Norge.

– Det som kommer fram i forskning er det vi vet i Norge. Jeg kjenner ikke til noen dokumentert oppblomstring av den type tics her, sier han.

Det samme sier Liv Irene Nøstvik, daglig leder i Norsk Tourette Forening.

– Jeg har ikke hørt om noen sånn tendens her, men er kjent med det ellers i Europa, sier Nøstvik.

Hun er enig i at forskningen viser uvanlige tendenser.

– Det er uvanlig at tics oppstår i såpass høy alder, og det som skiller det fra Tourettes er at dette rammer flest jenter, mens Tourettes er en typisk guttediagnose, sier hun.

Frykter ekkokammer

På TikTok har hver bruker sin egen «For You»-side, hvor man får opp innhold spesialtilpasset hva man tidligere har sett på og reagert på.

Midtlyng mener det ikke er grunn til bekymring blant foreldre til TikTok-frelste barn, men tror man har godt av å være bevisst på hvordan disse algoritmene fungerer.

– Kanskje man bør være litt oppmerksom på at når algoritmene innsnevrer det du blir eksponert for, mister du litt av den variasjonen du får når du beveger deg blant et variert utvalg andre mennesker, sier han.

Han mener det kan skape en ekkokammereffekt, som gjør at man blir eksponert for ensformig innhold.

– Det tenker jeg er grunnlag for å være litt skeptisk.

Populær trend

Aleksandra Høye (22) tilbringer mye tid på TikTok, både ved å selv publisere videoer, og å se på andres.

BÅDE OG: Aleksandra Høye (22) mener algoritmene til TikTok kan være positive og negative for brukerne. Foto: Privat

Hun forteller at hun har sett «trenden» hvor mennesker med tics filmer seg selv mens de for eksempel lager mat eller gjør andre hverdagslige gjøremål. Ifølge henne er disse menneskene stort sett utenlandske, og spesielt ofte fra USA.

Høye sier hun tilbringer mellom to og tre timer på TikTok hver dag, og hun har inntrykk av at mange tilbringer mer tid enn henne.

– Positivt og negativt

Høye legger hovedsakelig ut videoer fra sin studiehverdag, ofte med tips til studieteknikker. Hun forteller at hun merker på sin egen TikTok at hun får opp videoer som er svært like de hun selv lager, ser på og liker.

Hun mener algoritmesytemet til appen kan være både positivt og negativt.

– Du får opp det du selv liker og ser på, men det er ikke bare positivt. Det er ikke nødvendigvis alt man velger å bruke tid på, som man bør bruke tid på. Etter hvert får man også opp veldig mye av det samme, og det blir repeterende, sier hun.

Undersøker

TikTok mener imidlertid selv at de tilbyr brukerne et tilstrekkelig variert innhold.

– Magien med TikTok er at du kan oppdage et stort mangfold av innhold, mens hver feed samtidig er unik. Våre anbefalinger tar brukernes preferanser i betraktning, basert på hvem de følger, videoer de samhandler med, og emneknagger. Det inkluderer også anbefalinger som kanskje faller utenfor disse uttrykte preferansene, skriver en talsperson for TikTok i en epost til TV 2.

– Det er viktig for oss at TikTok er et sted hvor du kan oppdage nye kategorier av innhold, og utforske dine interesser.

Om påstanden om at deres innhold kan trigge utviklingen av tics hos unge, svarer talspersonen at de undersøker dette.

– Sikkerheten og velværet til våre brukere er vår prioritet, og vi rådfører oss med fageksperter for å bedre forstå denne erfaringen, skriver talspersonen.

– Ikke massehysteri

Enkelte forskere, blant annet den tyske psykiateren Kirsten Müller-Vahl, mener økningen i funksjonell tics-lignende adferd er en form for såkalt massehysteri. Det er ikke norske Midtlyng helt enig i.

– Når det gjelder denne saken her vil jeg ikke kalle det massehysteri, fordi det er det ikke nok tilfeller til. Rent statistisk sett berører jo ikke dette så mange, sier Midtlyng.