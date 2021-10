Kjøpte Liverpool-drakt til fostersønn for å skaffe seg seksuell omgang

Fosterfaren lokket med sjenerøse økonomiske gaver for å skaffe seg seksuell omgang med sin egen fostersønn. Nå er han dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder for overgrepene.

Ifølge dommen fra Trøndelag tingrett har mannen hatt jevnlig og gjentatt seksuell omgang med fostersønnen over en periode nesten fem år, også før han fylte 18 år.

Dette skjedde i grell kontrast til den skriftlige avtalen med barnevernet som retten henviser til og hvor det står at «NN har behov for trygge, stabile voksenpersoner som kan hjelpe han i hverdagen, og støtte ham til å gjøre gode valg for seg selv»

Fosterfaren inngikk skriftlige avtaler med fostersønnen der det ble avtalt ulike former for ukentlig seksuell omgang som betalte seg i rene penger, dekning av utgifter til drivstoff eller som avdrag på lån til kjøretøy.

– Tiltalte har utnyttet fornærmedes sårbarhet og ikke minst tillitsforholdet mellom dem. Tiltalte har videre utnyttet fornærmedes begrensede økonomiske evne og hans store interesse for blant annet fotballaget Liverpool samt kostbare interesser som motorsykler og biler for å skaffe seg seksuell omgang, heter i dommen.

Da fornærmede bestemte seg for å anmelde forholdet, ble fosterfaren pågrepet og varetektsfengslet i 16 dager. Når saken ble behandlet i tingretten, avga mannen en uforbeholden tilståelse og erkjente straffskyld.

Mannen i 50-årene fra Trøndelag er nå dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder for overtredelser av straffelovens §314 og §316 som omhandler seksuell omgang med fosterbarn og at dette skjer mot betaling.

– Det er videre skjerpende ved straffeutmålingen at tiltalte gjennom sine låneavtaler satte fornærmede i en svært vanskelig og fastlåst situasjon og avhengighetsforhold.

I dommen kommer det også frem at det er inngått en minnelig avtale om oppreisningserstatning mellom fornærmede og tiltalte.

Dommen er enstemmig.