Mener Facebook har utestengt ham fordi han gjorde jobben sin

Mens krigen på Gaza raste i mai i fjor begynte Instagram plutselig å fjerne alle innlegg som tagget ordet Al Aqsa. En sensur som virket ubegripelig da Al Aqsa bare er moskeen som ligger i gamlebyen i Jerusalem.

«Facebook papers»

Dette er bare ett av mange eksempler som trekkes fram etter lekkasjen av «Facebook papers». Nyhetsbyrået AP går gjennom hvor dårlig tilpasset modereringssystemet er når det skal håndtere mange ulike språk og dialekter.

Facebook, som eier Instagram, måtte unnskylde sensuren i dette tilfellet, og forklarte at de automatiserte modereringssystemene deres slo inn fordi det blandet sammen den islamske helligdommen med Al-Aqsa Martyrs Brigade, som er en islamistisk gruppe.

De lekkede dokumentene viser at problemet stikker dypere enn noen hendige uhell. De viser også at Facebook har forstått rekkevidden av problemet i årevis uten å gjøre noe med det.

Journalister utestenges

Den framtredende palestinske journalisten Hassan Slaieh har vært aktiv på Facebook i mange år. Der har han delt historier til palestinere, bilder og artikler.

Han sier det føltes som et slag i magen første gang han så meldingen fra Facebook: «Din konto er permanent slettet for brudd på Facebooks retningslinjer». Dette var under Gaza-krigen i 2014.

Han mistet alt han hadde lastet opp på Facebook de siste seks årene, personlige minner og ikke minst 200.000 følgere.

Siden det har han måttet starte på nytt 17 ganger. Han har forsøkt å tilpasse seg den automatiske modereringen ved å unngå visse arabiske ord som «martyr» eller «fanger», han har skrevet om innlegg som refererer til israelsk okkupasjon, eller ulike militære grupper, men det nyttet ikke. Til slutt ble han utestengt fra Facebook.

Han mener selv at Facebook har utestengt ham fordi han gjorde jobben sin.

Språk og dialekter

Både i Gaza og Syria mener journalister og aktivister at de blir sensurert etter at mange av innleggene deres har blitt flagget som terrorinnhold.

Arabisk er et av de mest brukte språkene på Facebook, men 30 ulike arabiske dialekter og automatiserte systemer er en dårlig kombinasjon. Andre språk i Asia er tilsvarende utsatt, men også skillet mellom amerikansk og britisk engelsk er problematisk for de automatiserte systemene til Facebook.

Mandag vitner varsler Frances Haugen i det britiske parlamentet. Der forteller hun om utfordringene som Facebook ikke har tatt tak i.

Facebook-varsler Frances Haugen Foto: AFP

Dokumentlekkasjen Facebook papers består av intern bedriftsinformasjon fra giganten innen sosiale medier. Den stammer fra Frances Haugen, varsler og tidligere produktsjef i Facebook. Hun har tidligere også delt store mengder dokumenter med avisen The Wall Street Journal.

En talsperson fra Facebook sier at de har jobbet med å utvikle kompetansen på språk og kulturer verden over, men at de har en jobb å gjøre når det kommer til arabisk.