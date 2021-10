Amerikanske mediehus gransker stor Facebook-lekkasje

Dokumentlekkasjen «Facebook papers» består av intern bedriftsinformasjon fra giganten innen sosiale medier. Den stammer fra varsler og tidligere produktsjef i Facebook, Frances Haugen, som tidligere også har delt store mengder dokumenter med avisen The Wall Street Journal.

Nyhetsbyrået AP er ett av 17 amerikanske mediehus som nå har gransket materialet fra Haugen, og mandag begynte de samtidig med publisering av det de har funnet. I tillegg har journalister hos en gruppe europeiske mediehus gransket materialet parallelt.

Dokumentene viser blant annet at Facebook i flere år har visst om systematiske problemer i modereringsarbeidet, uten å gjøre mye for å rette opp i det.

I tillegg viser avsløringene at teknologiselskapet Apple for to år siden truet Facebook og Instagram med å fjerne appene deres fra App Store, fordi plattformen ble brukt som et verktøy for å selge hushjelper.

De forskjellige mediehusene som er med på lekkasjen vil publisere saker fortløpende de neste dagene, opplyser AP. Hvert mediehus har gjort selvstendige vurderinger og egne prioriteringer i hvordan de dekker saken.

Varsleren Frances Haugen vitnet tidligere i måneden i kongressen i USA. Hun hevdet blant annet at produktene til Facebook er skadelige for barn.

Journalister mener de blir sensurert

Facebook har problemer med å moderere plattformen på mange språk, og fjerner store mengder innhold uten grunn, viser lekkede dokumenter, ifølge AP.

Facebook har for dårlige systemer for moderering av lokale språk i Midtøsten og Asia. Spesielt arabisk med sine over 30 dialekter og lokale variasjoner skaper store problemer, skriver AP.

I Gaza og Syria mener journalister og aktivister at de blir sensurert, etter at mange innlegg på det sosiale nettverket har blitt flagget som terror-innhold.

Problemene har vært kjent for Facebook i årevis

Lekkede dokumenter viser at selskaper har vært kjent med problemene i årevis, men at lite har blitt gjort.

En talsperson fra Facebook sier til AP at de har jobbet med å utvikle kompetansen på språk og kulturer verden over, men at de har en jobb å gjøre når det kommer til arabisk.

(NTB)