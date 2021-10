Kommer med reise-advarsel: – Ikke lurt

Hvis du har glemt pandemien, er det bare å ta en titt østover.

Mens vi her hjemme kan klemme hverandre, invitere til storslått feiring uten å tenke på antall gjester og danse tett igjen, er situasjonen en helt annen øst i Europa.

Nå forbereder flere land seg på en tøff høst og vinter. Felles for disse landene er at vaksinedekningen er lav.

Tøff vinter

Romania har innført portforbud igjen, og ved de fleste lokaler kreves det helsepass.

For to uker siden så smittesituasjonen i Europa slik ut. Foto: WHO Les mer Den siste uken har kartet blitt enda rødere. Foto: WHO Les mer

I nabolandet Ukraina har presidenten gitt innbyggerne to muligheter: vaksinasjon eller nedstenging.

Torsdag stenger Moskva alle ikke-nødvendige tjenester i ti dager. Ifølge CNN har russiske myndigheter uttalt at de venter en tøff vinter.

I Polen vurderer de å stramme inn hvis de får mer enn 7000 smittetilfeller per dag. Lørdag rapporterte landet mer enn 6000 smittetilfeller, som er det høyeste siden mai, skriver Reuters.

I Tsjekkia innfører de krav om munnbind innendørs på offentlige steder, inkludert på arbeidsplasser.

I Litauen vurderer de også tiltak som følge av fulle sykehus. Landet har problemer med å behandle pasienter med andre sykdommer enn covid-19.

– Hovedproblemet er lav vaksinasjonsgrad og et høyt nivå av falske nyheter, sier professor Mindugas Stankūnas ved Universitetet i Litauen for helseforskning til Euronews.

STENGER NED: Helsepersonell på et sykehus i Moskva. Smitten har økt kraftig i hovedstaden de siste ukene, og dødstallet har økt nesten hver eneste dag. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

Reise med hjernen

Tiltakene i de nevnte landene er en påminner om at pandemien ikke er over, sier reiseekspert Odd Roar Lange, som driver nettstedet The Travel Inspector.

– Det er vanskelig å spå hvor bølgene kommer neste gang. Fremover tror jeg vi må vi reise mer med hjernen enn med hjertet, sier Lange til TV 2.

Foto: Privat

– «Jeg har så lyst på sol», er det sikkert mange som tenker nå fremover. Selv om det er lov, er det ikke sikkert det er lurt, sier han videre.

Han råder folk til tenke seg om i valg av reisemål. Han sier vi er vant til å få bistand fra UD om noe går galt, og flyselskapene henter oss hjem. Det er ikke sikkert at det skjer. Det er heller ikke sikkert man får hjelp fra reiseforsikringen, sier han.

– Selv om det globale reiserådet er opphevet, betyr ikke det at folk må slutte å tenke selv. Vi må lære oss at ting har endret seg, og det kan hende at det har endret seg for alltid, sier Lange.

– Store forandringer

Professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø sier at det går en linje fra Hellas til Baltikum som viser smitteskillet i Europa.

– Det har skjedd store forandringer den siste uken, sier Olsvik til TV 2.

Han viser blant annet til at Polen, som har hatt god kontroll på smittesituasjonen, nå har fått flere hotspots og er på vei til å snu fargemessig på smittekartet. Han viser også til Tyskland og Østerrike som også har hatt kontroll, som nå også er på vei til å få en annen farge. Deler av Norge har også endret farge.

VAKSINEDEKNING: Det lyseste landet på kartet, Bulgaria, er 24,8 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Landene farget med den mørkeste grønnfargen har best vaksinedekning. Foto: ECDC

Dersom det har noe med vaksinedekningen å gjøre, mener Olsvik at man må stille seg noen spørsmål: Hvor mange vaksiner i landet er satt, og når ble den første og siste satt.

– Vaksinen ser ut til å ha mistet effekt, sier Olsvik.

Han viser til tall fra sin egen hjemkommune, Tromsø, som har mange smittetilfeller nå.

– For tre uker siden var de som var smittet, opp til 35 år. For to uker siden var de smittede opptil 45 år. I forrige uke var de fleste smittede opp til 54 år. Det ser ut til at de unge, som var uvaksinerte, og som nå har blitt smittet, smitter de eldre som er fullvaksinerte, sier han.

Fullvaksinert betyr ikke fullbeskyttet

Ifølge en studie Pfizer har gjort, var kun 15 prosent av antistoffene igjen hos deltakerne sju måneder etter andre dose.

Olsvik sier at fall i antistoffene imidlertid ikke betyr at man mister beskyttelse. Dette er noe som også FHI har påpekt tidligere. Olsvik sier at de færreste av de som blir smittet, blir alvorlig syke.

Det at fullvaksinert trolig ikke betyr fullbeskyttet, kan påvirke reisereglene fremover.

– Er du fullvaksinert, kan du komme tilbake til Norge uten å måtte gå i karantene. Hvor lenge den regelen vil vare, vet jeg ikke. Men desto lenger det er siden man ble fullvaksinert, desto mindre beskyttelse har du. Jeg tror fullvaksinasjon fort blir som en melkepakke: Den har en utløpsdato, sier Olsvik.

Selv om vi kunne slippe frihetsjubelen løs for en måned siden, er det fortsatt noen restriksjoner som gjelder. Det er krav om isolasjon ved covid-19 smitte og innreiserestriksjoner for personer som kommer fra såkalte grå land, men det er flere unntak.

I endring

Espen Rostrup Nakstad kommer med ny bok, Kode Rød. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en e-post til TV 2 at de neste seks månedene vil behovet for grensekontroll påvirkes av hvordan koronasiutasjonen er i landene rundt oss.

– Pandemiens utvikling i våre naboland og i resten av Europa sammenholdt med vaksineeffekten i de samme landene, vil nok påvirke behovet for grensekontroll og/eller grensetesting det neste halvåret, skriver Nakstad.

Han sier at smittesituasjonen er i endring i ulike deler av verden. Derfor følger de nøye med sammen med FHI, sier han.

Noen av tiltakene som fortsatt gjelder, skulle ifølge Solberg-regjeringen vurderes i andre halvdel av oktober.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at de ikke tatt noen beslutning om kravet om isolasjon og innreiserestriksjonene skal endres.