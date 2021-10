Hytteeierne i Kvamskogen bruker ofte båt for å komme seg over Langvotnevatnet. Men aldri tidligere har det blitt stilt spørsmål om risikoen for å havne i fossen.

To eldre menn og én eldre kvinne er savnet etter at båten de satt i ble tatt av strømmen, og ført nedover mot fossen i Togakjelet.

De tre personene hadde en relasjon til hverandre.

Politiet har gjort funn av en båt og to årer som de knytter til hendelsen. Søket etter de tre personene pågår fortsatt, og nødetatene betegner aksjonen som en redningsaksjon.

For de som kjenner området hvor ulykken skjedde, kom nyheten som et sjokk.

– Det er tragisk. Mine tanker går til de pårørende som opplever noe sånt grusomt. For oss er det veldig overraskende at noe sånt kunne skje, sier Eva Grimstad til TV 2.

– Aldri hørt om før

Hun er styreleder i Kvamskogen Vel, og sier det er vanlig å benytte seg av båt når man skal krysse Langvotnevatnet.

– Vi har veldig god kontakt med hytteeierne i forhold til hvilke utfordringer man har med tanke på sikkerhet. Men når det gjelder vannet og risikoen ved å havne ned i fossen, er det noe vi aldri har hørt om før, sier Grimstad.

Styrelederen har nylig skrevet bok om Kvamskogens historie, og forteller at det aldri har vært knyttet spørsmål rundt faren som oppsto søndag kveld.

Vil ta grep

Den siste tiden har det vært mye nedbør, som igjen har ført til kraftig overvann og sterkere strømmer.

– Jeg skjønner nå at det har vært alt for mye nedbør på kort tid, som har gjort at hindringen på demningen har vært alt for lav, sier Grimstad.

Nå vil styrelederen ta grep umiddelbart for å hindre at lignende ulykker skal skje i fremtiden.

– Jeg har hatt kontakt med noen hytteeiere som har foreslått at man setter opp en vaier, sier hun.

– Dette preger alle

For de rundt 2500 hyttene i Kvamskogen gir ulykken sterke inntrykk.

– Dette preger alle. Det kunne vært hvem som helst som tok båten over, så dette blir en stor sorg for hele Kvamskogen, sier Grimstad.

Styrelederen kjenner ikke de tre savnede personlig.

– Det er forferdelig at noe sånt må skje. Vi får håpe at vi finner dem.

Politiet har varslet en ny oppdatering i saken klokken 15.00.