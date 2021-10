«Verdens verste menneske» er Norges Oscar-kandidat

Det var knyttet stor spenning til hvilket bidrag som skal få representere Norge i kampen om Oscar for beste internasjonale film.

Under en pressekonferanse hos Norsk filminstitutt mandag, ble den endelige kandidaten avslørt.

Den norske Oscar-komiteen hadde i forkant utbedret en kortliste med følgende tre kandidater:

«Den største forbrytelsen», «Ninjababy» og «Verdens verste menneske».

– Alle disse tre kortlistede filmene har amerikansk distributør og vil ha premiere i USA i løpet av høsten. Det er tre filmer den norske Oscar-komiteen mener kan ha en mulighet i konkurransen om en Oscar, sa komiteens leder, Kjersti Mo, da de tre kandidatene ble kjent for halvannen uke siden.

AVSLØRER KANDIDATEN: Kjersti Mo i Norsk filminstitutt, her avbildet under mandagens pressekonferanse. Foto: Jonas Been Henriksen

Nå er det altså klart.

– Renate bærer filmen

Norges bidrag blir regissør Joakim Triers «Verdens verste menneske».

Både regissør Joachim Trier og skuespiller Renate Reinsve var til stede under pressekonferansen.

– Renate bærer mye av filmen på sine skuldre, sa Trier til de fremmøtte da resultatet var klart.

Han benyttet samtidig anledningen til å vise sin takknemlighet overfor alle som allerede har sett filmen.

– Vi er enormt takknemlige og glade for det norske publikummet, sa Trier.

Vant pris i Cannes

Filmen har allerede fått internasjonal annerkjennelse, da Renate Reinsve i juli fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes.

Da TV 2 møtte henne under premieren på «Verdens verste menneske», fikk hun vite at filmen var blitt kortlistet for Oscar.

– Yes! Det er fantastisk, strålte hun.

– Men det er en lang reise frem til å få en Oscar, så vi får bare se hva som skjer. Men det er mange lister som setter den høyt, og det er veldig spennende, sa Reinsve.

Det er til slutt Oscar-komiteen i USA som velger ut fem kandidater som skal kjempe om den gjeve statuetten.

Norge har tidligere vært nominert fem ganger uten å vinne: «Ni liv» (1958), «Veiviseren» (1988), «Søndagsengler» (1997), «Elling» (2002) og «Kon-Tiki» (2013).