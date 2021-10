– Det er disse avbruddene som gjør at Karlsson ikke klarer å tette luka til Johaug

De svenske OL-håpene Frida Karlsson, Linn Svahn, Maja Dahlqvist og Calle Halfvarsson dropper sesongoppkjøringens siste høydesamling. Det bekrefter Sveriges skiforbund på sine nettsider mandag.

Karlsson, Svahn, Dahlqvist og Halfvarsson blir alle hjemme når landslagskollegene reiser til italienske Val Senales denne uken.

TV 2s ekspert mener det er leit at motgangen fortsetter for svenskene.

– Først og fremst tenker jeg at det er synd at tre av svenskenes beste løpere ikke får forberedt seg optimalt, samtidig som Linn Svahn allerede er ute etter operasjon. Det har vært mye på svenskene det siste året, både i kulissene og for utøverne, sier Petter Skinstad.

– Små problemer på veien



Ifølge landslagssjef Anders Byström er det «individuelle vurderinger» som ligger til grunn for at de fire OL-medaljekandidatene ikke reiser til høyden.

– I Fridas tilfelle har hun hatt noen små problemer på veien, noe som betyr at trenerteamet og hun selv mener at hun trenger trening i lavlandet i stedet for i høyden, sier Byström.

– Linn er fortsatt i en omfattende rehabiliteringsprosess, og Calle er dessverre forkjølet. Maja har også tatt avgjørelsen sammen med trenerne om at hun for tiden har best av trening hjemme, fortsetter han.

Sprintstjernen Linn Svahn ble i september operert for en skulderskade hun pådro seg sist sesong. Den viste seg å være mer omfattende enn legene først antok. Det er usikkert om hun rekker OL i Beijing i februar.

– Derfor tetter hun ikke luka



Frida Karlson måtte i midten av august kutte ned på treningen fordi hun i en periode hadde følt seg overbelastet og sliten. I midten av september ble det opplyst fra det svenske støtteapparatet at 22-åringen igjen hadde trappet opp treningen.

– Nok en gang ser vi at svenskene opplever trøbbel mot veien på en ny sesong, og jeg tror det er akkurat disse avbruddene her som gjør at Frida Karlsson ikke klarer å tette luka til Therese Johaug og at samme avbrudd hindrer Calle Halfvarsson i å finne tilbake til sitt gode, gamle jeg, mener Skinstad.

Maja Dahlqvist var sist sesong med på det svenske laget som tok VM-gull på sprintstafetten i Oberstdorf.

– For spenningens skyld får vi håpe at dette bare er snakk om små justeringer i planene for de svenske løperne, og at de er fit for fight når sesongen starter i Ruka i slutten av november, avslutter langrennseksperten.

De norske langrennslandslagene for menn og kvinner befinner seg i øyeblikket på treningssamling i Livigno.

