«Hva er det du leter etter på fjellet?» spør folk i hjemlandet, men i Norge fant hun kjærligheten på toppen!

Det regner i Bergen, og åtte innvandrere skal ut på tur.

Dette er en utfordring for dem.

Schramm har vært i Norge i to måneder og studerer informatikk ved universitetet i Bergen. Foto: TV2

– Jeg går vanligvis aldri på tur i Berlin, men man må gjøre noe her i Norge, ikke sant? Hvis man vil komme i kontakt med nordmenn, vil man bli spurt automatisk om å gå på tur. Så jeg havnet på tur, sier Lukas Schramm.

Som en del av TV 2s projekt har jeg snakket jeg med “De nye i Norge” .

Denne gangen har jeg spurt dem hva de synes om turkulturen i Norge.

Lukas er en av “De nye i Norge” som ikke var vant til å gå på tur.

Men i dag blir han med på en tur som Bergen og Hordaland Turlag arrangerer.

Bergen og Hordaland Turlag arrangerer turer for invandrere. Foto: Aysun Yazici

– Det er veldig rart at de har så mye energi. Det finnes nesten ingen nordmenn som ikke går på tur mens jeg går bare til universitetet og kommer hjem og liker å være lat, sier tyskeren smilende.

Sevinj Asgarova Øvrehus kjenner seg igjen i det Lukas sier.

Hun er fra Aserbajdsjan og har vært i Norge i 11 år. Hun er musiker.

– Hvis du sier i Aserbajdsjan jeg skal til fjells, så spør folk med en gang: «Hva skal du gjøre der?», «Har du mistet noe på fjellet», eller «Hva er det du leter etter på et fjell?». Mens det er helt normalt i Norge. Folk sier, «wow», forteller Asgarova.

Sevinj Asgarova Øvrehus fant kjærligheten på fjellet. Foto: Mathias Kleiveland

Hun kom til Norge som student. Etter at hun bodde i Norge i fire år, var hun fortsatt ikke vant til å gå på tur.

– Livet mitt var mellom skolen og hjem før 2016. Fordi det å bo i Norge ikke er nok til å bli vant med den norske tur-kulturen, sier hun.

Kjærlighet ved første blikk

Men en dag ville hun å gå opp på Trolltunga. Likevel var dette en vanskelig oppgave.

Deretter la hun ut en annonse på nett i håp om å finne en turvenn. Så svarte en nordmann, og de to gikk på tur sammen.

Denne turen forandret livet hennes. Da ble det kjærlighet ved første blikk.

– Jeg fant kjærligheten på fjellet, takk Gud, sier hun.

– Så det kan være lurt å være litt norsk iblant, smiler hun.

Har du ikke penger, spør folk

Sykepleierstudent Rachael Ndumi er fra Kenya. Hun har vært i Norge i 5 år. Hun forteller til TV 2 at tilsammen tok de mer enn to år til å bli vant med været.

Rachael Ndumi har vært i Norge i fem år. Foto: Tor Henning Flaatten

– Da jeg kom til Norge, tok det fire måneder for meg å komme meg ut av huset. Jeg ventet på sol. Ventet og ventet og ventet. Så tenkte jeg at “Oi, det kommer ikke sol. Da måtte jeg gå ut av huset. Det var veldig tungt, sier hun.

Rachael forteller at hun ikke går på lange fjellturer, men går korte turer i byen.

– I Kenya blir man sett på som fattig om man går. De lurer på om man går fordi man ikke har penger til bil eller buss, forteller hun.

Dans fremfor tur

Glinller Strauss arrangerer dansekurs for innvandrerkvinner. Hun tenker at å gå på tur en en utfordring for henne og at hun er mer glad i å danse.

Glinller Strauss er dansinstruktør. Foto: Mathias Kleiveland

– Å gå på tur er ikke en del av venezuelansk kultur. Vi er mer fornøyde med å danse, sier hun til TV 2 før dansekurset hennes begynner.

På kurset er det fem kvinner med innvandrerbakgrunn.

Alle ser ut til å være veldig glade i å danse, og de smiler og takker for kurset før de går.

– Jeg liker å tenke at ingen innvandrerkvinner bør føle seg ekskluderte og triste fordi de ikke trives like godt som norske kvinner med å gå på tur, legger hun til.

Aysun Yazici er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.