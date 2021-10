Drapssiktet Oslo-mann tidligere dømt for narkotikasalg

Mannen som fredag ble pågrepet og siktet for medvirkning til drapet på Hamse Hashi Adan (20) på Mortensrud, er en nordmann i 40-årene. For syv år siden ble han dømt for narkotikasalg.

Mandag ettermiddag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Mannen satt i avhør etter pågripelsen fredag og har nektet straffskyld etter siktelsen.

Samtidig har politiet siktet og etterlyst to menn internasjonalt. Politiet har en formening om hvor mennene befinner seg, men har foreløpig ikke ønsket å opplyse hvor.

Vurderer etterlysning

Fortløpende vurderer politiet å etterlyse mennene offentlig med navn og bilde.

Den pågrepne mannen i 40-årene ble i 2012 stoppet av politiet da han forsøkte å selge 937 gram marihuana til en annen person.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Børge Enoksen leder etterforskningen. Foto: Per Haugen / TV 2

Han tilstod umiddelbart forholdet og fikk dermed en strafferabatt på 25 prosent. Straffen ble satt til seks måneders fengsel – tre av dem betinget.

Mer sentral rolle

Mannen, som er bosatt øst i Oslo, har ikke samtykket til varetektsfengsling. Politiadvokat Børge Enoksen har varslet at han vil be om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til den pågående etterforskningen.

Også de to som er etterlyst, er godt kjent for politiet fra tidligere. Politiet har opplyst at de mener de to etterlyste har en mer sentral rolle i drapet enn mannen som er pågrepet.

Det var på kvelden torsdag 7. oktober at Adan ble skutt på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døde han av skadene.