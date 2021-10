Iselin Guttormsen og samboeren går fra hverandre

Influenser og sexolog Iselin Guttormsen (34) har vært å se i rekke TV-programmer dette året. Først i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», så som en av profilene i «Bloggerne» og sist i «Skal vi danse», hvor hun til slutt måtte trekke seg.

I programmet «Bloggerne» har hun delt svært åpent fra sin familiesituasjon, og fortalt ærlig om de mange opp- og nedturene med samboeren, som hun har to barn med.

Fredag opplyser Guttormsen at forholdet med Tom Sørensen er over. De har vært et par i elleve år.

I et innlegg på Instagram skriver hun at paret har valgt å gå hvert til sitt.

Prisen for "Årets influenser" gikk til Iselin Guttormsen under Vixen awards 2021. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

«Livet blir ikke alltid slik man har sett for seg og noen ganger må man ta noen tøffe valg, selvom de er tunge, vonde og ekstremt vanskelige.💔 Tom og jeg har i en lengre periode, over tid - forsøkt å ta vare på kjærligheten som kjærester, men har blitt enige om å gå hvert til vårt.❤️»

Videre skriver influenseren at hun håper på respekt og forståelse i forbindelse med den tunge tiden de har vært gjennom.

«Vi har to fantastiske barn og jeg er så takknemlig for alle minnene og stundene vi har skapt sammen❤️. Vi har ingenting annet en respekt og kjærlighet for hverandre som mennesker og vi skal fortsette å være de råe, flinke og rare foreldrene for jentene våres - som vi alltid har vært. Vi håper på forståelse og respekt for den fryktelige tunge tiden vi har vært i- og kommer til å være i tiden fremover ❤️»

Guttormsens manager, David Eriksen, opplyser til TV 2 at hun ikke har noen kommentarer utover det som kommer fram i innlegget.