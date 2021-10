Tror ingen av verdens topp 20-klubber vil røre Solskjær om han sparkes

– Vi må gå ut der og dominere fra start, sa Ole Gunnar Solskjær i intervjuet før stormatchen mot Liverpool på Old Trafford søndag ettermiddag.

Den taktikken viste seg fullstendig feilslått for Manchester United, som ble overspilt, rundspilt og utklasset av erkerivalen. Aldri før har de røde djevlene gått til pause i Premier League-historien og ligget under med fire mål.

Og ifølge Jürgen Klopp hadde ikke engang Liverpool vært spesielt gode.

– Jeg sa i pausen at vi måtte spille bedre, sa Klopp etter matchen, som for ytterligere å gni salt i såret.

KRITISK: TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Skrekktall

Manchester United har nok en gang startet sesongen miserabelt, slik de også gjorde i fjor, men denne gangen er det få unnskyldninger.

Ifølge offisiell Opta-statistikk er United på bunn eller helt i bunnsjiktet på opptil flere essensielle parametere:

* De har færrest taklinger av samtlige 20 lag i Premier League

* De har flest store feil som gir motstanderen avslutninger mot mål

* 17 av 20 lag har holdt nullen oftere

MØTER TUNGVEKTERE: Pep Guardiola og Thomas Tuchel er sjefer i to av klubbene som United konkurrerer mot. Foto: Mark Pain

* 15 av 20 lag har sluppet inn færre mål

* På oversikten over «forventede antall baklengsmål» er United nummer 15.



TV 2s fotballekspert Morten Langli er ikke overrasket over de begredelige tallene.

– Manchester United har nesten en god tabellposisjon (7. plass) med tanke på hvordan de har spilt, sier han.

– Ingenting tilsier at det Solskjær har gjort, verken før eller nå, vil være oppe der blant de beste managerene i verden. Hvis Solskjær får sparken, hvor mange av de andre topp 20-klubbene i verden vil han være aktuell for å ta over? Null. Hvis Pep Guardiola, Jürgen Klopp eller Thomas Tuchel av en eller annen grunn ble fristilt, ville de andre klubbene i verden kaste seg rundt og sjekke muligheten for å hente dem. Det sier noe om hvilke folk Solskjær er oppe og coacher mot, sier Langli.

Skeptisk til Uniteds trenerteam

Samtidig har Solskjær tatt United til en 3. plass og en 2. plass i sine to fulle sesonger som manager. Sist sesong kappet de forspranget til Manchester City til kun 12 poeng.

– Tror du Solskjær ville vært aktuell for noen av de andre Premier League-klubbene om han forsvant fra United?

– Tvilsomt, sannsynligvis ikke. Men det hender jo at klubber er interesserte i store navn, sier Langli.

Solskjær selv har aldri lagt skjul på at han ikke er særlig involvert i det daglige treningsarbeidet, slik heller ikke sir Alex Ferguson var i sin regjeringstid. I stedet har nordmannen en slags observatørrolle på feltet mens andre i støtteapparatet leder treningene.

Solskjær-spesial: – Han er utrolig revansjesugen

Til sammenligning er Guardiola, Klopp og Tuchel sterkt tilstedeværende i coachingen. Langli stiller spørsmålet om trenerteamet Solskjær har hentet er kompetent nok:

Assistent Kieran McKenna ble løftet opp fra Uniteds G18-lag og har ingen erfaring på øverste nivå i forkant. Michael Carrick gikk rett fra en aktiv spillerkarriere til å bli førstelagstrener, mens den mangeårige sir Alex-assistenten Mike Phelan også ble hentet inn igjen tidlig i Solskjærs managerkarriere på Old Trafford.

SKEPTISK TIL TRENERTEAMET: Kieran McKenna kom fra klubbens eget G18-lag og Michael Carrick gikk rett fra en aktiv spillerkarriere til å bli førstelagstrener. Foto: Phil Noble

– Jeg stusser over det trenerteamet, at han ikke henter impulser andre steder. Det virker ikke som Solskjær har det i seg, er han god nok og sterk nok på feltet, coacher han bra nok underveis i kamper? Han er som sagt oppe og kjemper mot Klopp, Pep og Tuchel. Der finner du to av de beste managerene gjennom alle tider, som har utviklet fotballen videre. Det hadde vært interessant å se et sånt kokkekampprosjekt: si at Pep hadde trent United i 14 dager, sier Langli, og fortsetter.

– Vi så Tuchel med Chelsea i fjor, det var ikke snakk om at han trengte tid da. Det var forandring fra dag én. Han trykket på noen knapper, omorganiserte litt og satte inn noen nye spillere, og så sa det pang. De vant Champions League. Skjer det samme med United om de bytter manager? Det er spørsmål det sportslige apparatet må stille seg. Topptrenere påvirker dette med en eneste gang.

Knust Solskjær: – Den mørkeste dagen jeg har hatt med disse spillerne

Prestasjon trumfer titler?

Manchester United er i ferd med å bli hektet av i tittelkampen allerede etter ni kamper, de er ute av ligacupen, men topper for øyeblikket gruppa si i Champions League etter to snuoperasjoner mot Villarreal og Atalanta. Dessuten ligger det en tittelmulighet i FA-cupen.

NY NEDTUR: Cristiano Ronaldo på vei mot tunnelen etter Uniteds verste hjemmetap mot Liverpool noensinne. Foto: Martin Rickett

Solskjær har til gode å vinne en tittel med Manchester United, men for Langli er en tittel underordnet så lenge prestasjonene ikke er bedre.

– For meg er det helt irrelevant om man glipper på en tittel, hvis man har tatt laget videre prestasjonsmessig. Blir United nummer tre i ligaen, fire poeng bak City og Liverpool, og ryker i Champions League-semifinale mot Bayern München, så ville laget og klubben ha tatt store steg. Heller det enn å gjøre det så dårlig som nå og vinne FA-cupen. Det maset om å vinne en tittel er det verste rørepratet jeg hører. Du kan jo spørre Arsenal om de foretrekker en og annen FA-cuptittel enn å spille seg til Champions League hver sesong, sier han.

Langli tror Solskjær gjør klokt i å hente tilbake en gammel suksessoppskrift før de neste kampene borte mot Tottenham og Atalanta, og hjemme mot Manchester City.

– Mot topp motstand tror jeg han bør holde seg til stram defensiv organisering og kontringsfotball med hurtige spillere der framme. Å spille mot etablert forsvar har vært et problem gjennom hele hans regjeringstid. Samtidig har de ofte fått resultater i de kampene der de har havnet under, som for meg går mer på galskap. De comebackresultatene har vært ekstremt sterke. Så kan du vinkle det hvordan du vil. Om du bommer på det som skjer fra start siden du hele tida må ut på sånne oppdrag, eller om det er jævlig bra coaching, sier Langli.