Kajsa Vickhoff Lie gjorde nylig comeback i bakken etter skrekkskaden hun pådro seg i februar, og hun husker fremdeles alt fra fallet under super-G-rennet i Val di Fasa. Det skulle hun ønske hun ikke gjorde.

– Jeg husker uheldigvis alt. Jeg skulle ønske jeg hadde besvimt og ikke husket noen ting egentlig, sier Vickhoff Lie til God morgen Norge.

– Plutselig fikk jeg et utslag, roterte rundt og det neste var at jeg lå i nettet med leggen i en posisjon jeg absolutt ikke ville ha den. Da skjønte jeg at noe var galt og det at det ville bli en annerledes hverdag, i hvert fall i et halvt år fremover, utdyper 23-åringen.

Vickhoff Lie pådro seg et brudd i leggen i fallet og måtte fraktes til sykehus.

– Jeg brakk leggen inni støvelen, og den har vi jo festet så stramt som mulig. Så for meg var det bare å få bort trykket i støvelen og heldigvis fikk jeg noe smertestillende etter hvert, forteller hun videre.

En ny hverdag

Vickhoff Lie var inne i en av sine aller beste sesonger i karrieren da skaden inntraff. Plutselig ble alt satt på vent.

– Jeg koste meg så mye på tur og virkelig nøt alle renndagene og hele den hverdagen. Plutselig ble det jo borte, og da visste jeg at jeg kom til å være hjemme og kjede meg, sier alpinisten.

Men kjedelig har det på ingen måte vært de siste åtte månedene, for Vickhoff Lie har ikke lagt på latsiden. I tillegg til opptrening har hun åpnet restaurant og samarbeidet med forfatter og pianist Ketil Bjørnstad om boken «Downhill, en besettelse», som kommer ut neste uke.

– Det har vært ekstremt spennende, og det er veldig gøy å møte nye folk og teste andre ting, sier Vickhoff Lie.

Utelukker ikke OL

Forrige uke hadde Vickhoff Lie comeback i bakken for å kjenne på det, men verdenscupstarten i helgen rakk hun dessverre ikke. Om hun rekker OL i februar er ennå uvisst, men alpinisten utelukker ingenting.

– OL var den første tanken som streifet med en gang jeg falt. Det var ikke akkurat bra timing med tanke på det. Men det som er bra med et leggbrudd som jeg fikk er at hvis det er klart, så er det klart. Det trengs ikke en lenger prosess enn det, som med et korsbånd, for eksempel, forklarer Vickhoff Lie og legger til:

– Jeg merket forrige uke at jeg ikke er helt klar ennå, men det er ikke helt sjanseløst. Akkurat nå må jeg bare ta uke for uke, og plutselig kan det gå eller ikke. Jeg skal uansett være forberedt på alt, men så kan man ikke legge alle kortene på én ting. Jeg har lyst å ha en lang karriere og har ikke lyst å ødelegge noe heller. Men samtidig er det en viktig sesong, så man skal ikke se bort ifra noe heller.