Kobe Bryants enke med rystende avsløringer i retten

Vanessa Bryant saksøkte politiet i Los Angeles etter å ha fått tilsendt bilder av sin avdøde mann og datter på ulykkesstedet. Nå forklarer hun seg for retten.

Nesten to år etter helikopterstyrten som fant sted i Calabasas, California i januar 2020, forklarer Vanessa Bryant seg til retten etter at hun gikk til søksmål mot politiet for å ha spredd bilder fra ulykkesstedet.

Bryant mener bildene har påført henne stor emosjonell tilleggsbelastning etter at ektemannen Kobe Bryant, datteren Gianna (13) og sju andre mistet livet i styrten.

Lekket åstedsbilder

Vanessa Bryant forteller at hun i tiden etter ulykken fått tilsendt bilder av de døde personene på ulykkesstedet på sosiale medier, skriver NBC news.

Lokale myndigheter i Los Angeles har bestilt en psykiatrisk vurdering av Vanessa for å slå fast at det faktisk stemmer at hun er påført emosjonell tilleggsbelastning av dette. Kobes advokat reagerer kraftig og kaller det «ondsinnet». Myndighetene på sin side, sier dette er en rutinemessig del av kartleggingen.

Bryant forteller videre i det videooverførte vitnemålet mange detaljer fra sjokket og sorgen etter ulykken.

– Jeg vil ikke at mine små jenter eller jeg noen gang skal se levningene etter dem på den måten. Jeg mener heller ikke at det er riktig å ta bilder der i det hele tatt, for det er tøft nok å takle dette tapet. Nå må jeg frykte å se disse bildene hver eneste dag, sier hun i videoen.

– Livet blir aldri det samme

26. januar 2020 begynte som en helt vanlig dag for familien Bryant. Vanessa var hjemme med sine to yngste barn, den eldste datteren var på college, mens Kobe og datteren Gianna (13) var på vei til datterens basketkamp med helikopter.

Klokken 11.30 fikk Vanessa beskjed fra en assistent av familien, at det hadde vært en styrt, og hun sier livet ble aldri det samme igjen.

– Sorg er ikke en rett linje. Hver dag er forskjellig, og jeg prøver å smile for jentene mine. Jeg vil at de skal leve med kjærlighet og ikke med tap, og jeg forsøker å vise dem at alt er bra, sier hun i videoen.

Hun forteller om de smertefulle timene før hun fikk vite at styrten hadde kostet ektemannen og datteren livet, og at hun tryglet sheriffen om å ikke ta bilder.

Sheriff Alex Villanueva har ikke kommentert anklagene.

Menneskelig svikt

Den avdøde piloten har blitt holdt ansvarlig for ulykken. Han hadde ikke lov til å fly gjennom tykke skyer eller tåke, men gjorde det likevel på ulykkesdagen, ifølge den amerikanske havarikommisjonen.

Helikopteret steg kraftig og var nær ved å komme ut av skydekket da det krenget og styrtet i åssiden nord for Los Angeles. Det ble ikke funnet noen tekniske feil på Sikorsky S-76-helikopteret.

I juni 2021 inngikk enken forlik i søksmålet mot helikopterselskapet etter ulykken.