To friere trakk seg fra Jakten på kjærligheten – nå forklarer de hvorfor

Det ble følelsesladede dager for bonden Ole-Johan Dyset (47) da to av frierne valgte å trekke seg. Nå forklarer frierne Anne Johansen (53) og Hilde Reiten (48) hvorfor.

Totningen Ole-Johan Dyste (47) opplevde det svært få Jakten på kjærligheten-bønder har opplevd før ham. To av frierne hans valgte nemlig å trekke seg etter de hadde flyttet inn på gården hans.

Frierne Anne Johansen (53) og Hilde Reiten (48) delte mye av de samme opplevelsene inne på gården, og forklarer nå til TV 2 hvorfor de ønsket å trekke seg fra programmet.

Flere grunner

Johansen forteller til TV 2 at det var flere grunner til at hun valgte å trekke seg. Før innspillingen fikk hun beskjed om at en nær henne hadde blitt alvorlig syk, noe som påvirket tiden hennes på Jakten på kjærligheten. Men det var usikkerheten rundt relasjonen hennes til Dyset som gjorde at hun tok valget.

– Det var litt vanskelig å ta plass. Jeg følte jeg måtte kjempe for å vise hvem jeg var. Jeg merket også at han var mer på noen enn andre, og at det var noen som fikk mer alenetid. Dette gjorde meg usikker, sier hun over telefon til TV 2.

USIKKER: Anne Johansen forklarer at hun følte seg usikker på bonden Ole-Johan. Foto: TV 2/Espen Solli

Hun forklarer videre at usikkerheten satt såpass sterkt at hun ikke helt klarte å samle seg, og sette seg inn i det som skjedde rundt henne.

– Jeg tenkte også på «hva om jeg står igjen til slutt, og fortsatt er usikker?». Jeg vil ikke jo ikke såre noen, men kan ikke si «ja» om jeg ikke vil. Den eneste måten å ha kontroll på var å trekke seg, forklarer hun.

Da Johansen fortalte Dyste at hun ønsket å trekke seg, ble hun overrasket over den emosjonelle reaksjonen hans.

– Jeg så jo at han ble lei seg, og da ble jeg overrasket. Jeg trodde ikke han brydde seg så mye, så da ble jeg lei meg. Selv om jeg sto for avgjørelsen min og tenkte den var riktig, forteller hun.

Ville komme Dyste i forkjøpet

Reiten delte mye av den samme opplevelsen som Johansen, da hun også følte at Jakten-bonden hadde fått bedre kontakt med de to andre frierne. Hun hadde tenkt litt på å trekke seg allerede, men Johansen kom henne i forkjøpet.

– Jeg hadde vurdert det, og hintet om det til produksjonen. Jeg var ganske sikker på at jeg var neste til å bli sendt hjem, så jeg tok det valget for ham. Jeg følte på den usikkerheten. Det er aldri enkelt å bli avvist.

Det var derimot en ting som var den avgjørende faktoren for at hun valgte å trekke seg, nemlig et «hemmelig» kyss.

– Den mandagskvelden satt vi i stuen etter middagen, og hadde hatt det veldig hyggelig sammen hele gjengen. Så skulle en av frierne gå og legge seg, og Ole-Johan skulle følge henne til rommet. Da hørte vi et smask, altså et kyss. Det var det som gjorde at jeg bestemte meg.

IKKE NOK ALENETID: Frier Hilde Reiten følte bonden Dyste hadde bedre kontakt med de andre frierne. Foto: TV 2/Espen Solli

Når TV 2 spør bonden om kysset, forklarer han at det ble et kyss – på kinnet.

Dyste synes det er leit at Reiten ikke fortalte hva hun hadde hørt, slik at de kunne snakket om det på tomannshånd.

– Det er synd om det er det som er utslaget. Hadde satt pris på om hun hadde spurt, ettersom hun ikke så det helt. Leit at det blir oppfattet slik noe ikke er.

– Vanskelig å flørte i gruppe

Selv om Reiten var sikker på at hun ønsket å trekke seg, så var det fortsatt ikke enkelt å fortelle det til Dyste.

– Det var ikke en trivelig situasjon ettersom at Anne akkurat hadde trukket seg. Jeg forsøkte å sette meg inn i hans situasjon, og skjønner det var leit for ham. Men samtidig måtte jeg sette meg selv først, forteller hun.

Reiten forteller også at hun skulle ønske både hun og de andre frierne hadde fått litt mer alenetid med Dyste, og at hun syns det var vanskelig å utforske eventuelle romantiske følelser uten dette.

– Det er vanskelig flørte i en gruppe når det sitter tre andre damer der og ser på. Det er ikke helt meg.

– Ikke bevisst

Bonden Ole-Johan Dyste forklarer at han kjenner seg igjen i beskrivelsen om at han ikke hadde fått nok tid med damene, og hadde håpet på at det skulle skje etter de hadde flyttet inn på gården hans.

Dyste medgir at han nok fikk mer alenetid med de to andre frierne, Siw Monica Sandlie (47) og Ellen Anita Midgard (47), og han derfor også fikk en bedre relasjon til dem enn han hadde fått med Reitan og Johansen.

– Det var ikke bevisst fra min side, å gi dem mer oppmerksomhet enn Anne og Hilde, forteller han til TV 2 over telefon.

SKJØNNER FRIERNE: Jakten-bonde Ole-Johan har forståelse for frierne som valgte å trekke seg Foto: TV 2/Espen Solli

Han synes det var leit at damene valgte å trekke seg, og skulle ønske han hadde fått lære dem bedre å kjenne.

– Damene tok godt vare på hverandre, og det var ingen skarpe albuer. Derfor ble det mer at vi koste oss i felleskap med å lage middager og slik. Da ble det en mer vennskapelig tone. Det var vanskelig å flørte når vi var alle sammen, bekrefter han.

Angrer ikke

Selv om både Johansen og Reiten valgte å trekke seg, angrer de ikke på at de var med på Jakten på kjærligheten.

– Det var nesten umulig å forestille seg hvordan det kom til å bli, det ble jo en opplevelse for livet, sier Johansen.

Hun legger til at selv om hun koste seg, følte hun ikke at verken personligheten eller reisen hennes har kommet godt nok frem på TV.

– Samtidig er jeg personlig litt trist for at jeg føler at det som er «meg» er klippet bort. Flere av de jeg kjenner har spurt meg «Hvorfor ser vi ikke mer av deg?», legger hun til og forteller at hun ikke er misfornøyd, men kjenner litt på det personlig.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer at Jakten på kjærligheten-innspillingen generer mange timer med opptak, hvor mye av det må klippes bort og derfor ikke vises på TV.

– Det er en redaksjonell vurdering som avgjør hva som blir vist i de ferdige episodene. Vi er veldig glade for at Anne var modig som tok sjansen å finne kjærligheten på tv, og ønsker henne masse lykke til videre, sier Dahl.

Reiten sier seg enig i at hun også har fått tilbakemeldinger på at hun har virket stille, og holdt seg litt i bakgrunnen. Hun angrer likevel ikke på deltakelsen.

– Det har vært en kjempefin opplevelse. Jeg har lært mye om meg selv. Det er mye jeg har opplevd med dette som jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve, avslutter hun.

Jakten på kjærligheten ser du mandager kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.