– Er det noen som kan snu dette, er det Solskjær

I sin mørkeste stund som Manchester United-manager stilte en rakrygget Ole Gunnar Solskjær opp for media etter 0-5-ydmykelsen hjemme mot Liverpool.

Da stadionlysene var i ferd med å slukke, sto nordmannen igjen utenfor stadion og skrev autografer på drakter, capser og lot seg avbilde med fansen.

– Utrolig revansjesugen

Rune Edøy, sportsansvarlig i Tidens Krav, er Liverpool-supporter og har fulgt Solskjær gjennom hele karrieren. Han synes det var leit å se Solskjær i går, men tror nordmannen kan snu motgangen.

– Jeg tror han er roligere enn mange. Han er utrolig klar for å gjenreise United. Han vil gjøre alt i sin makt for å få til det. Han er ikke en som legger seg ned og griner. Han er utrolig revansjesugen. Hvis det er noen som kan snu det, er det han. Spørsmålet er om han får lov til det, sier Edøy.

Han forteller at Solskjær har stor støtte i hjembyen.

– Kristiansunderne er lei seg på Solskjærs vegne, i hvert fall dem som holder med Manchester United eller er nøytrale. De synes det er vondt å se på at han må stå i den stormen.

Se alle målene fra Manchester United-Liverpool

Forfatter Gunnar Ringheim har skrevet en bok om United som heter «Pakten med de røde djevlene». Han håper også Solskjær får muligheten til å slå tilbake.

– Jeg ser ikke noe alternativ. Skal vi gå tilbake til managere som skal være der i to år for CVen sin? Enten tror styret på det Solskjær har begynt med... pakten med de røde djevlene, helt fra Busby til Ferguson og Solskjær, der det satses på unge spillere og underholdende fotball. De store managerne har også fått store smeller. Jeg var på Old Trafford og så Manchester United, med Ferguson som manager, tape 1-6 mot Manchester City. Det kan skje den beste. Jeg håper han får tillit og mulighet til å snu det, sier Ringheim.

Forfatteren mener det som skjedde mot slutten av kampen viser styrken i Manchester United.

– Alle ekte supportere blir forbanna når det går dårlig. Det vil alltid være frustrerte supportere, men det er verdt å ta med seg at den store hopen står bak laget. Det vakreste øyeblikket i kampen var da de ekte supporterne sto og klappet 10-15 minutter sammenhengende mot slutten av kampen. De sto bak laget sitt til tross for det forferdelige resultatet. Det var et vakkert øyeblikk å ta med seg, sier Ringheim.

Her koker det over for Ronaldo

– Tryggere enn vi tror

Mens lokalavisen krever Solskjærs avgang, er fansen er splittet i synet på nordmannen. For selv om Liverpool-fansen moret seg med å synge «Ole's at the wheel» underveis og etter kampen, er det ikke mer enn fem dager siden Manchester United-fansen sang den samme sangen etter en enorm snuoperasjon mot Atalanta.

– Supporterne her er de beste i verden. Det er selvfølgelig øyeblikk man er langt nede som supporter, men de bare fortsetter, roste Solskjær.

Det er bare fem måneder siden Solskjær og Manchester United havnet fem poeng foran Liverpool i Premier League og spilte Europaligafinale. Siden har Solskjær forsterket troppen med Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo og Raphael Varane. Resultatene har ikke stått i stil med forventningene.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg tror Ole Gunnar sitter tryggere enn vi tror, men den pipingen her er ikke til å ta feil av, sa Erik Thorstvedt i pausen i Liverpool-kampen.

– Klubben er annerledes i dag. Hadde det vært like etter Ferguson-æraen, ville Ole vært i enorme problemer. Jeg tror klubben vil forholde seg rolig. Jeg tror ikke de har planlagt for en ny manager. Jeg tror de vil holde på Ole til sesongslutt, uttalte Gary Neville etter kampslutt.

– Det er alvorlige scener for Solskjær

– Trenger en bedre manager

Manchester United-stallen har fortsatt mangler, men den er vesentlig sterkere enn da Solskjær overtok. Jamie Carragher er blant dem roser jobben Solskjær har gjort så langt. Liverpool-legenden mener også at klubben trenger en annen manager for å ta det siste steget.

– Hvis de nå skal konkurrere med Klopp, Guardiola og Tuchel, trenger de en bedre manager. Solskjær har gjort det veldig bra, men ønsker du deg noen som kan ta dem til det neste nivået – til en Premier League-tittel eller Champions League-pokal.

Til tross for det sviende Liverpool-tapet er ikke situasjonen bekmørk. Titteltoget er i ferd med å gå, men det er bare tre poeng opp til West Ham på Champions League-plass. Manchester United er i førersetet i Champions League-gruppen sin. Den største utfordringen er at det offensive spillet til tider har sett planløst ut. Bakover har Manchester United holdt nullen bare én gang - en heldig 1-0-seier mot Wolves. Mot Liverpool ble de strukturelle problemene avslørt.

Harry Maguire og Luke Shaw er blant spillerne som fikk hardest medfart etter braktapet.

– Det er totalt kaos bak der. Det ser ut som Harry har mistet all selvtillit, sukker Ringheim.